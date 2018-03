La serie tendrá 13 capítulos

La verdadera historia de Luis Miguel

Nohelia Leal Barrera*

Aunque desde su infancia la vida de Luis Miguel ha estado rodeada de aplausos, reconocimientos, fama y cariño de sus seguidores, no todo ha sido felicidad para el Sol, pues ha enfrentado varios problemas legales en los últimos años que lo tenían alejado de los escenarios y de la vida pública.

En 2013, la madre de sus hijos Daniel y Miguel, la actriz Aracely Arámbula, interpuso una demanda por la manutención de los pequeños. A finales de 2016 Luis Miguel perdió una demanda de su exmánager William Brockhaus por incumplimiento del pago de los honorarios entre 2012 y 2014.

Pero los líos no acabaron ahí. Alejandro Fernández también lo demandó por no cumplir un contrato para realizar una gira juntos por México. Y a eso se sumó la crisis que enfrentó con sus fans cuando los dejó plantados en pleno concierto, y en otras oportunidades canceló sus presentaciones alegando problemas de salud.

Tras siete años de ausencia de la escena discográfica, en noviembre pasado inició un proceso de reconciliación con la industria y principalmente con sus seguidores al lanzar el álbum ¡México por siempre! El nombre de este trabajo también lo lleva la gira que se inició el pasado 22 de febrero ante 10.000 expectantes y ansiosas personas que llegaron hasta el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en donde el artista regaló dos horas y media acompañado de orquesta, piano y hasta mariachi para entonar desde sus éxitos más importantes, como La chica del bikini azul, hasta Tú, sólo tú.

Esa noche, entre lágrimas, Luis Miguel dijo que “grandes motivaciones son las que hacen estar en los escenarios: una es la música y otra son ustedes. A todos mis fans, muchas gracias por tanto cariño durante tantos años”. Tras esas palabras la gente se mostró aún más emocionada que de costumbre con su repertorio. Por momentos, 10.000 almas se unieron en una sola voz.

A este renacer en los escenarios se suma el próximo lanzamiento de una serie autorizada por él y tal vez la única sobre su vida. “Ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz”, dice el mexicano en el adelanto de la producción que se distribuirá en Netflix para América Latina y en Telemundo para el mercado de Puerto Rico, Estados Unidos y España. (Vea el primer adelanto de la serie)

Está claro que para representar a Luis Miguel en una serie debe existir más de un talento. Este papel debe tener una mezcla de matices que permitan retratar lo que era, es y fue el Sol durante sus más de 30 años de carrera artística.

Por lo anterior, Diego Boneta, actor, cantante y compositor reconocido por su participación en Rebelde y Rock of Ages, les da vida a las alegrías, dramas y polémicas de este destacado artista.

“Lo más difícil fue lograr la voz y lo primero que empecé a trabajar. Después vino el lado físico: el bronceado, la sonrisa; pasé mucho tiempo estudiando su sonrisa porque es supericónica”, dijo Boneta a El Espectador. También afirmó que este papel es “el más importante” de toda su carrera.

“Lo del diente fue un rollo. Yo juré que iba a ser supersencillo. Nos echamos siete pruebas de prótesis y nada se veía bien hasta que fui donde mi dentista y dije que lo rompiera, pero cuando estábamos a punto de iniciar el procedimiento a ella se le ocurrió algo: poner una resina negra y el resultado fue lo que estábamos buscando, es un proceso de transformación permanente pero no invasivo”, explica el actor.

Luis Miguel, la serie promete contar en 13 capítulos todo de la vida del cantante mexicano desde su niñez, pasando por sus amores de infancia, la tan polémica, cuestionada y controvertida relación con su padre; la desaparición de Marcela Basteri, su mamá; la cancelación de sus conciertos, y mucho más.

Luisito Rey, padre del mexicano, es sin duda alguna el artífice de la fama, triunfo y éxito de Micky, como él le decía de cariño a Luis Miguel. Su relación fue demasiado cuestionada y aunque Rey murió en 1992, la prensa y personas cercanas a la familia no han dejado de decir a lo largo de los años que su relación terminó muy mal.

El actor español Óscar Jaenada, responsable de darle vida a Luisito Rey, manifestó en diálogo con El Espectador que lo que más destaca de su personaje es su “ambición y venganza”, y con respecto a la relación que tenían los padres de Luis Miguel dijo: “Él nació en Cádiz (España), una cultura muy machista en muchos aspectos, y ella era del sur de Italia. Esas dos culturas se juntan en México. Fue un choque cultural entre los dos. Se querían mucho, pero tenían demasiados problemas”.

El carisma que refleja Luis Miguel ha facilitado que siempre haya estado rodeado de hermosas mujeres, quienes también serán protagonistas en la serie. Se podrá ver a la mexicana Camila Sodi como una de sus novias y la colombiana Paulina Dávila interpretando lo que para él fue “su primer amor”.

Otra de las apuestas de esta producción es Juan Pablo Zurita, quien como youtuber maneja un ritmo de vida muy elevado, siempre habla rápido y se ve hiperactivo, cosas que ha tenido que controlar con la actuación. “Es diferente. Hay que ir con los tiempos que dice producción, pero igual es un reto que me tiene muy feliz”, asegura.

La vida de Luis Miguel transcurre entre Puerto Rico, España, Argentina y México. En este último se grabó toda la bioserie, y curiosamente todos los actores destacan el trabajo de arte de la producción. Por ejemplo, Jaenada dijo que “el jefe de arte ha hecho un trabajo espectacular. Cada día me encontraba en un set nuevo con una definición increíble, con todos los detalles, y no había uno solo que se pasara por alto. Quizá desde Piratas del Caribe no he recordado un trabajo de arte tan bueno”.

* La periodista viajó a Ciudad de México por invitación de Netflix.