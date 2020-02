Museo de Auschwitz dice que serie de Amazon puede alentar a "futuros negadores" del Holocausto

El museo de Auschwitz criticó la nueva serie de Amazon "Hunters", sobre un grupo de cazadores de nazis en los años 70, explicando que una de las escenas ficticias es "peligrosa" y puede alentar a "futuros negadores" del Holocausto.

"Auschwitz estuvo lleno de un horrible dolor y sufrimiento documentado en los relatos de los supervivientes", escribió en Twitter el Memorial de Auschwitz, que conserva el lugar del campo de exterminio nazi en Polonia.

"Inventar un juego falso de ajedrez humano para @huntersonprime no sólo es una tontería peligrosa y una caricatura", siguió. "También da la bienvenida a futuros negadores. Honramos a las víctimas preservando la exactitud de los hechos".

