Netflix anuncia nueva temporada de 'La casa de papel'

Agencia EFE.

"La casa de papel" es una producción original de Atresmedia y Vancouver que llegó a Neflix en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional, al ser la serie no inglesa más vista en la plataforma.

Netflix producirá una nueva temporada de la serie "La casa de papel" que se emitirá en 2019, ha anunciado hoy en Roma Eric Barmack, responsable de series internacionales de la plataforma audiovisual norteamericana. (Leer Además de "La casa de papel", Netflix anuncia series y temporadas nuevas).

El anuncio se ha producido en una jornada, See what's next, dedicada a las próximas novedades de la plataforma que también incluirán una serie italiana llamada "Luna negra", un drama inglés sobre la invención del fútbol del creador de "Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave". (Lea aquí: El robo de 1.000 millones de euros que paralizó al mundo).

"La casa de papel" es una producción española original de Atresmedia y Vancouver que llegó a Neflix en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional. Según un informe dirigido a los inversores, la serie creada por Álex Pina se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en su historia.

Aunque en España en su emisión original en Antena 3 los episodios duraban 70 minutos, Netflix los acortó, de modo que la primera temporada, dividida en dos partes, en Netflix se compone de 13 y 11 episodios respectivamente.

Barmack ha confirmado hoy que habrá una tercera parte que será producida por Netflix y en exclusiva.



Con un reparto que incluye a Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Alba Flores o Paco Tous, entre otros, "La casa de papel" cuenta cómo un grupo de ladrones sin nada que perder planean y ejecutan uno de los mayores atracos jamás perpetrados, a la Fábrica de la Moneda y Timbre.