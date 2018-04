Los frutos de la relación laboral entre las dos marcas

Los lazos entre Dynamo y Netflix: el gran cambio audiovisual en Colombia está por venir

Lilian Contreras Fajardo

Gracias al auge de internet, son muchas las industrias que han cambiado en el mundo. Algunas han sabido adaptarse al reto, mientras que otras quieren seguir en el pasado. La televisión nacional no es ajena a este fenómeno y actualmente es gracias al streaming que la industria se ha renovado. (Leer Un escenario para el cine llamado Bogotá).

Una de las empresas que más han sacado provecho de este cambio es Dynamo, una productora que nació en 2006 con el objetivo de hacer cine colombiano. Sin embargo, todo cambió gracias a la Ley de Cine, que desde 2012 abrió el país a producciones cinematográficas para convertirlo en la meca suramericana del celuloide. De la mano de grandes estudios de Hollywood han producido en este territorio películas internacionales como Los 33 (con Antonio Banderas), Loving Pablo (con Penélope Cruz y Javier Bardem), Barry Seal solo en América (con Tom Cruise) y recientemente Mile 22 (con John Malkovich y Mark Wahlberg), por nombrar algunas.

Esta ley le dejó al país más de $86 mil millones por la filmación y producción de películas extranjeras. Dynamo comenzó una relación laboral con Netflix que marcó un antes y un después tanto para la empresa como para la industria local. Este vínculo comenzó en 2015 con Narcos. Bajo un proceso dirigido por el brasileño José Padilha (Tropa de élite y Robocop) aprendieron cómo realizar audiovisuales de gran magnitud, tanto en tamaño de equipos como en estándares de producción.

Luego produjeron El Chapo (también para Netflix) y hoy están al mando de la cuarta temporada de Narcos (en México), así como de dos de las tres producciones originales que la plataforma digital desarrolla en Colombia: Distrito salvaje y otra que todavía no tiene nombre. Estos productos, a diferencia de los anteriores, son originales. Por eso, el reto que tienen ahora es que una historia local sea lo suficientemente atractiva para que guste globalmente.

Cristian Conti, productor ejecutivo y socio de Dynamo, dice que lo importante es tener un concepto que sea internacional, pues con Netflix todo es números y métricas. Distrito salvaje, por ejemplo, “trata de un hombre que lleva 25 años en la selva y de pronto se muda a una metrópoli latinoamericana. Ese es un concepto que puede entender todo el mundo”.

Netflix, que es una empresa tecnológica que produce contenido, es sin duda la que lidera los videos en streaming, una situación que aprovecha muy bien mientras sus rivales entran en el mercado. Por eso, ahora el objetivo es crear producciones originales en muchos países.

Y Dynamo también aprovecha la distancia que tiene frente a la televisión nacional. “La distribución es ahora por internet y los gustos se están globalizando. Siento que el mercado va en la dirección del premium (mejores historias de mejor factura). A medida que la clase media crece, se sofistica su gusto y comienza a consumir contenido extranjero porque está mejor hecho, mejor escrito”, dice Conti.

Junto con los gustos y la distribución, la ficción también cambia. “Todo se transforma, se sofistica para diferenciarse de lo anterior. Eso es un proceso evolutivo natural”, dice el productor, que no duda que la televisión colombiana no tendrá más remedio que adaptarse. “Es un tema de share (audiencia) que va bajando, los números que antes alcanzaba un hit ahora son impensables de lograr”.

Pero el gran cambio, tal vez, aún está por venir, pues ahora que Netflix cambió de estrategia y ya no es sólo un sitio que aloja el mejor contenido hecho por grandes estudios de televisión, sino que produce sus propias historias en varios países, los canales de televisión local se van a enfrentar a un “ejército que con sus dólares puede comprar publicidad diferente y rompedora. Cuando eso llegue de fondo al país, los otros canales no lo van a entender. Quien sí lo va a entender es la gente que está metida en la dinámica”, sostiene Conti.

Dynamo, que también tiene presencia en México, España y EE.UU., comenzó hace poco otro proceso de diversificación laboral, pues coprodujo por primera vez una serie para Amazon. Se trata de Falco, adaptación del formato The last cop y que sigue la historia de un detective que queda en coma tras recibir un disparo. Cuando despierta, 24 años después, el mundo y su familia ya no son lo que él conocía.

Conti define la empresa como una productora iberoamericana con proyección internacional que hace contenido en español e inglés para el mundo. Sigue haciendo cine, la pasión por la que nació; recientemente terminaron el rodaje de las locales Los fierros, Rock 'n cola y Monos. Pero además es una de las empresas que más se han beneficiado con la Ley de Cine, pero también de las que más aportes han hecho, pues en estos años han facturado 27 mil tiquetes y 137 mil noches de hotel, que en su mayoría son para actores estadounidense o europeos, quienes a su vez consumen alimentación y transporte durante la producción.

Conti asegura que el trabajo de Tom Cruise cambió para siempre el futuro de las realizaciones cinematográficas en Colombia, pues después de eso, la percepción es que cualquiera puede venir. Por ejemplo, John Malkovich y Mark Wahlberg (el actor mejor pagado del mundo en 2017 según Forbes) filmaron en febrero pasado las más grandes escenas de acción que hasta entonces se habían producido en Bogotá. Actualmente Nicolas Cage graba Running with the devil y Will Smith llegó el fin de semana pasado a Cartagena para filmar Gemini man bajo la dirección del ganador del Óscar Ang Lee (por El tigre y el dragón) y la producción de Jerry Bruckheimer Films y Dynamo. Se prevé que el rodaje, que se llevará a cabo entre abril y mayo, generará 700 empleos directos e indirectos, 8.000 noches de hotel y la contratación de más de 1.500 extras colombianos.