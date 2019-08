Película “Bohemian Rhapsody” llega a la televisión latina

Redacción medios

“Bohemian Rhapsody”, la película que narra la vida del artista Freddie Mercury y su banda Queen se estrena en la televisión latina este sábado 3 de agosto en la pantalla de Fox Premium. (Le recomendamos: Queen hace historia con la canción “Bohemian Rhapsody” en YouTube y lanza versión remasterizada).

“Bohemian Rhapsody: la historia de freddie mercury”, un tributo a Queen, a su música y a su extraordinario vocalista, quien desafió los estereotipos para convertirse en uno de los artistas más importantes de la historia.

Protagonizada por Rami Malek, cuya interpretación de Freddy Mercury fue premiada con un Globo de Oro, un Óscar y un Bafta al mejor actor, la película muestra el ascenso meteórico de Queen, su sonido revolucionario, la carrera solista de Freddie y una de las mejores actuaciones en la historia del rock. (Le puede interesar: "Bohemian Rhapsody", la canción del siglo XX más escuchada en streaming de la historia).

Dirigida por Bryan Singer, con guion a cargo de Anthony McCarten, la película fue producida por Graham King y Jim Beach, antiguo manager de Queen. Junto a Rami Malek, completan el cast: Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech y Mike Myers, entre otros destacados artistas.

Al ritmo de éxitos como “Under Pressure”, “Don’t Stop Me Now” y “We Will Rock You” la película titulada con el nombre de uno de los más grandes éxitos escritos por Freddie Mercury para su álbum “A Night At The Opera”.

La película es la biografía musical más taquillera de la historia, generó más de 900 millones de dólares y ganó cuatro premios Óscar, entre ellos el triunfo de Rami Malek en la categoría de mejor actor por su representación en la gran pantalla del legendario líder de la banda Freddie Mercury. Un logro que se repitió en los premios BAFTA y Globo de Oro.