“The Collapse”: el estudio de los colapsólogos en televisión

Lejos del espectáculo de Hollywood, esta serie francesa retoma los estudios sobre el colapso de la civilización industrial para intentar desencadenar cambios positivos en los espectadores.

Series que exploran el comportamiento humano cuando la vida cambia de un momento a otro hay muchas. The Walking Dead es tal vez la más recordada, pues sus once temporadas han calado en la memoria colectiva de los amantes de los cómics y los zombis.

También están The Leftovers, The Stand o The Collapse, una serie lanzada en 2019 bajo el título original L’Effondrement, que se desarrolla en la Francia actual.

* Le recomendamos: “La Llorona”, el filme guatemalteco sobre el genocidio maya ixil preseleccionado al Óscar.

El primer capítulo, Supermercado, se desarrolla dos días después de un acontecimiento que, por el momento, no es presentado al espectador.

Desabastecimiento, cortes de energía, redes bancarias que no funcionan, mercancía guardada en la bodega lista para ser vendida a precios más altos, jóvenes comprando provisiones y un cajero del supermercado que no logró escapar son los elementos que dan pista de que algo anda mal.

No se sabe con exactitud lo que sucede, pero sí es latente que los personajes de esta serie viven en una bomba de tiempo.

Lo interesante de The Collapse, que ahora se puede ver en Latinoamérica en el canal AMC, es que el televidente no piensa que el fin del mundo está cerca.

No por lo menos desde el punto de vista espectacular hollywoodense en el que se espera una invasión extraterrestre, un meteorito o zombis.

Las escenas tampoco remiten a un mundo distópico, y son esos los aciertos de esta serie que, tras ser emitida en Francia en 2019, es calificada como una de las mejores de este tiempo pandémico pues, aunque se creó antes de la emergencia generada por el COVID-19, evidencia que el ser humano no necesita una amenaza diferente a sí mismo para acabar con la sociedad y con la vida tal como se conoce.

* Le puede interesar: Marcela Citterio: creadora de historias de largo aliento en TV.

La premisa más importante de la serie es sobrevivir en la sociedad industrial y comercial. Por eso, hay que acaparar todos los artículos de los estantes de los supermercados, comprar toda la gasolina posible o especular con los precios.

The Collapse está compuesta por ocho capítulos, todos protagonizados por diferentes personajes, lo que ofrece distintos puntos de vista y situaciones. Cada episodio dura entre quince y veinte minutos, pero es grabado en plano secuencia, así que es suficiente para que el televidente se sumerja en la historia llena de adrenalina porque, al no saber qué sucede, tampoco puede pensar en una salida y así se convierte en un personaje más en medio del caos.

“Nuestro objetivo es hacer que los espectadores examinen bien las cosas. Como queremos evitar un desenlace fatal, buscamos crear conciencia sobre esta temática al sacarla a la luz”, dicen los realizadores, a quienes no les gusta firmar por separado, sino como Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto. Ellos, que integran el colectivo Les Parasites, se dieron a conocer en 2013 cuando empezaron a subir su contenido audiovisual a YouTube.

A la pantalla chica saltaron con esta serie inspirada en Hijos del hombre, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien, sin darle al espectador una pizca de esperanza, en plano secuencia, relata una historia desgarradora sobre el fin de la humanidad.

Para la elaboración del guion se basaron en el trabajo de científicos como Dennis Meadows, quien en 1972 escribió Los límites del crecimiento, en el que alertaba sobre la crisis que derivaría si no se ponía límite a la población, industrialización y explotación de recursos naturales.

* Puede leer: “Volare”, la biografía de Domenico Modugno llega a la televisión latina.

Cuando The Collapse se estrenó en Francia y Estados Unidos muchos medios calificaron a Les Parasites como visionarios. Sin embargo, dicen ellos, solo llevaron a la imagen en movimiento los estudios de los colapsólogos, dedicados a predecir el colapso de la civilización industrial.

Según contaron al medio francés L’Express, los realizadores no quieren ser publicistas a favor del medio ambiente, sino generar contenido que permita al espectador reflexionar sobre lo que sucedería si el mundo financiero e industrial, tal como lo conocemos, colapsara.

“Creemos en la fuerza de las historias y en su poder para cuestionarnos y provocar cambios en nuestras vidas”, dicen con esperanza los integrantes de Les Parasites, quienes esperan que, de alguna manera, también puedan desencadenar cambios positivos en los espectadores.