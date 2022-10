Juntaron a Miss Ucrania y Miss Rusia en la misma habitación, esto fue lo que pasó

Las protestas en Ucrania han ocurrido tanto a nivel político como a nivel del entretenimiento. Foto: EFE - DUMITRU DORU

Olga Vasyliv, modelo ucraniana de 22 años, publicó en un post de Instagram que se sentía profundamente enojada y triste, porque su compañera de habitación sería la competidora rusa. En la publicación, la modelo se mostró ofendida por tener que compartir con la modelo que hacía parte del país que era “la mancha repugnante y engañosa en el cuerpo de nuestro hermoso planeta”. Después del post, recibió múltiples elogios por parte de fanáticos y seguidores.

“En la competencia Miss Grand Internacional mi principal objetivo, propósito y misión, es decirle al mundo sobre mi país, sobre nuestro espíritu ucraniano, sobre nuestra belleza, sobre nuestra fuerza y sobre lo que estamos soportando en este momento. Recibí una carta que me inculcó sentimientos de rabia y dolor- mi compañera de cuarto asignada va a ser una competidora del país terrorista, de un país que perdió todas las leyes y el orden, del país déspota, de la mancha repugnante y engañosa en el cuerpo de nuestro hermoso planeta, de Rusia”, comentó la modelo en su publicación.

Al final, en los hashtags de su publicación, agregó la etiqueta #cancelrussianculture, etiqueta que se ha utilizado para abogar por la eliminación de Rusia en cualquier tipo de competencia. “Créanme, yo también abogo por la paz, por el amor, la amistad y el apoyo, pero no por los que no puedo perdonar. No para los que torturan a mis hermanos y hermanas. No para los que mataron a tantos ucranianos”, comentó la modelo ucraniana.

¿Por qué se tomó la decisión de poner a Miss Ucrania y Miss Rusia en la misma habitación?

Miss Grand International, que tiene lugar el 25 de octubre en Yakarta, capital de Indonesia, afirmó que la decisión se había tomado “con el objetivo de enviar un mensaje de reconciliación y contra la guerra”. No obstante, dicha decisión se hizo sin consultar a la modelo ucraniana, por lo que recibió un gran escándalo mediático. Por ello, decidieron retroceder y deshacer la decisión de poner a las dos modelos en la misma habitación.“Gracias a todos, ya tengo mi propia habitación. Es un pequeño paso, pero muy importante porque ahora más gente conoce lo que nos sucede y nuestros sentimientos”, comentó Olga Vasyliv.

Ekaterina Astashenkova, la modelo rusa, decidió contestar a la polémica afirmando que toda su familia es de Ucrania, y ella es la primera en nacer en Rusia: “La situación política es extremadamente compleja y espero que mi voz sea escuchada durante el certamen”, afirmó.

¿Quién es Miss Ucrania y quién es Miss Rusia?

Ekaterina Astashenkova es una modelo rusa de 24 años que fue escogida por el director nacional de Miss Grand y Miss Earth en Rusia, Anton Sergeevi, como la representante de Rusia en el concurso. Viene de la ciudad Vladivostok, de Rusia, es bióloga y se graduó de la Universidad Estatal de Moscú. Tiene una altura de 1,78 centrimetros y ha sido consolidada como una de las reinas de belleza más competitivas del concurso.

Olga Vasyliv, modelo ucraniana de 22 años, fue coronada como reina de Ucrania el 9 de septiembre de 2022, siendo la sucesora de Margarita Knutova, Miss Ucrania 2021. Ha resaltado en la competencia por mezclar política con sus talentos de belleza, y por representar el sentimiento de su país a través del concurso.