Muerte de Jhon Lennon: cinco canciones para recordar al genio de “Los Beatles”

Tras su paso por The Beatles, el artista se embarcó en su carrera como solista junto a su segunda esposa Yoko Ono. El amor más recordado que tuvo, tanto por la audiencia como para él.

Le podría interesar: Colegio que inauguró Shakira en Barranquilla se inundó en menos de un mes

Hoy, hace 83 años, nació en Liverpool una de las figuras más influyentes del rock. Su carrera como músico no tardó en coger impulso, pues tan solo a los 20 años fundó junto a otros tres personajes la legendaria banda The Beatles. Desde entonces, tanto como John Lennon como Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe marcaron un antes y un después en la historia del rock y la subcultura.

Siete años bastaron para que la agrupación conquistara los corazones de millones de oyentes al rededor del mundo que se dejaron encantar por el ingenio de los compositores, que canción tras canción demostraban sus habilidades en el campo. La brillantez fue tal que la competencia entre los integrantes siempre estuvo presente, especialmente entre McCartney y Lennon.

Aunque se le atribuyó la separación a la artista japonesa Yoko Ono, que coincidió con Lennon para aquel entonces, convirtiéndose en su amor legendario, lo cierto es que los británicos ya contaban con inconvenientes desde antes que la pareja empezara una relación afectiva. La ruptura no fue fácil, durante los primeros años del liverpuliano como solista se evidenciaba una tensión entre los dos ex integrantes. “John Lennon & The Plastic Ono Band”, fue el nombre que adoptó la pareja para lanzar música juntos, evidenciando una vez más las habilidades del exBeatle.

Más sobre entretenimiento Martin Scorsese, y “Killers of the flower moon”: “Siempre hay algo por aprender” Martin Scorsese estrena el 20 de octubre en cines de todo el mundo “Killers of the flower moon”, una película del oeste atípica, basada en la historia real sobre la matanza de la nación indígena Osage. Leer más Martin Scorsese, y “Killers of the flower moon”: “Siempre hay algo por aprender” Victoria Beckham habla por primera vez sobre la infidelidad de su marido David Beckham “Fue lo más infeliz que he vivido en toda mi vida”, confiesa la diseñadora británica en el nuevo documental de Netflix. Leer más Victoria Beckham habla por primera vez sobre la infidelidad de su marido David Beckham

Su carrera fuera de la banda no fue menor, también estuvo llena de éxitos, coronándose como uno el quinto cantante más grande de la historia, según la revista The Rolling Stone. Tras un breve tropezón después de una pausa de la música y una separación con la artista japonesa, su carrera siguió en crescendo hasta que el 8 de diciembre de 1980 fue atacado por Mark David Chapman con un arma de fuego, cuatro disparos, dos en la espalda, dos en el hombro, impactos que le causaron la muerte.

A pesar de la trágica muerte que tuvo Lennon, sigue siendo uno de los artistas más recordados de la historia, no solo por su legado musical, sino por atreverse a adoptar una postura política durante los años en los que estuvo con Ono, quien también era activista.

Acciones como la “encamada” en la que se posicionaban en contra de la guerra de Vietnam, marcaron notablemente el rumbo de la contracultura en el mundo, movimiento social que tuvo su auge en los años setenta y se posicionaba en contra de los valores y modos de vida tradicionales.

Leer más: El documental de Netflix “Higuita: El camino del escorpión” estrena tráiler

Cinco canciones para recordar al genio musical

1. Imagine (1971)

Sin duda la canción más célebre del artista como solista. La obra no se queda únicamente como una pieza musical, sino como un grito de clemencia que busca paz en medio de una sociedad que se rige por la propiedad privada, el nacionalismo y la guerra.

2. Mother (1970)

En honor a la relación con sus padres, en especial a su madre Julia Lennon, el británico escribió y dedicó esta canción a su progenitora, quien murió a causa de un accidente de tránsito cuando él tan solo tenía 17 años. El lazo con sus padres fue turbio, aunque a diferencia del vínculo con su padre, con los años la relación madre e hijo fue reparándose, ella apoyaba su proyecto musical a pesar de que no vivieron juntos durante muchos años.

3. Jealous Guy (1971)

Lennon, además de aceptar sus destrezas como artista, también tenía la capacidad de aceptar las conductas nocivas en las que incurrió como hombre. Sobre su primer matrimonio con Cynthia Powell aceptó que había cometido errores con ella y, en esta canción, se disculpa con Ono por las inseguridades que reflejó con ella en forma de celos.

4. Instant Karma! (We All Shine On) (1970)

Fue su primer éxito en el Top 10 en solitario, alcanzando el número 3. Contando con la colaboración de otros grandes músicos del momento como Billy Preston en el órgano y George Harrison en la guitarra, hacen de esta canción otra de los clásicos favoritos por el público.

5. Give Peace a Chance (1969)

La primera canción del compositor como solista se lanzó cuando aún hacía parte de The Beatles. Como Imagine, este es otro himno de las personas que creen en la paz y hacen de ella su bandera, quedando para la posteridad como una de las canciones insignia en contra de la guerra.