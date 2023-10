Victoria Beckham habla por primera vez sobre la infidelidad de su marido David Beckham

La pareja durante la premier del documental en Londres. Foto: EFE - Tolga Akmen

Una de las parejas más emblemáticas de la prensa rosa en Reino Unido llega a la pantalla chica por medio del nuevo documental de Netflix, Beckham, dirigido por el ganador del Oscar, Fisher Stevens. En la serie, divida en cuatro partes, se narra la historia del célebre exfutbolista David Beckham, que junto a las entrevistas de sus amigos y familiares más cercanos brindan un acercamiento de primera mano a la historia de su vida. Una de las protagonistas de esta serie es la relación que mantiene Beckham con la diseñadora y empresaria Victoria Adams.

Tras 23 años de matrimonio, tres hijos y una hija, la pareja no ha salido invicta de polémicas. La ex integrante del grupo de pop británico más famoso del mundo, Spice Girls, habló por primera vez, después de 20 años sin referirse al respecto, sobre la infidelidad de su esposo con la asistente Rebecca Loss. “Ni siquiera puedo explicar lo duro que fue y cómo me afectó. Probablemente, si soy honesta, fue lo más infeliz que he vivido en toda mi vida”, confesó Adams.

En el año 2003 salió a la luz que Loos, la asistente de Beckham por su paso en el Real Madrid, confesó que había mantenido una relación extramatrimonial con el futbolista. Tras la revelación, otras mujeres confesaron haber mantenido relaciones sexuales con el británico. Situación que sumergió a la dupla en críticas y que los llevó a una crisis que aún no saben cómo superaron, según relata la diseñadora. “Cada vez que nos despertábamos sentíamos que había algo más, creo que ambos lo sentimos en aquel momento. No que nos perdíamos el uno al otro, pero sí que nos estábamos ahogando”.

Para ese año la familia ya contaba con cuatro años de unión marital y dos hijos. Pasar por ello no fue fácil, pero reforzó los lazos ya establecidos. “Victoria lo es todo para mí. Verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar unos por otros, necesitábamos luchar por nuestra familia, y valía la pena luchar por lo que teníamos”, confesó Beckham. Las declaraciones en el documental son sorpresivas, pues al momento de saberse la infidelidad, tanto el jugador como su pareja negaron los hechos.

Victoria Beckham y la clase obrera

Otro de los momentos más destacados por el público es la secuencia viral que está rondando en internet, donde Victoria Beckham relata que proviene de una familia trabajadora que hace parte de la clase obrera, a lo que David Beckham decide controvertir y la enfrenta en tono burlesco pidiéndole que sea honesta.

“¿En qué coche te llevaba tu padre al cole?”, pregunta Beckham, a lo que después de un par de titubeos, la mujer contesta: “en los 80′s tenía un Rolls-Royce”. El momento es especialmente gracioso porque, en teoría, ser clase obrera en términos tradicionales y tener un automóvil de lujo, es totalmente contradictorio.

A diferencia de su esposa, Beckham sí viene de clase obrera. Su padre era empleado de una fábrica de material de cocina y su madre peluquera.

¿Victoria es clase obrera? David Beckham hace la verificación de datos 🎯#Beckham pic.twitter.com/LBeCqk0rwu — Netflix España (@NetflixES) October 5, 2023

