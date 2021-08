3YE culmina su primer concierto transcontinental para Latinoamérica

3YE, el grupo femenino de K-pop, presentó el primer concierto transcontinental vía satélite. El grupo llegó por primera vez a Latinoamérica con un show que contó con más de 13.000 espectadores.

Con el mejor equipo y la más alta tecnología, el espectáculo se mantuvo de principio a fin, con una transmisión estable, que permitió el completo disfrute sin interrupciones.

3YE(써드아이) - STALKER | M/V

Este primer show de 3YE para Latinoamérica marca el inicio de una relación del grupo con su público, tras presentar sus hits mundiales, entre los que están:

1. DMT

2. OOMM (Out Of My Mind)

3. Queen

4. On Air

5. Stay With Me

6. Desce Pro Play - Yuji solo

7. Be There (Ft. DinDin) - Haeun solo

8. Perhaps Love - Yurim solo

9. Stalker (Remix Version)

10. Yessir

11. Intro (The Next Chapter)

12. Stalker