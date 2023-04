5 Seconds of Summer confirma gira de conciertos donde incluyen a Colombia

Luke Hemmings, Ashton Irwin, Michael Clifford y Calum Hood son los integrantes de 5 Seconds of Summer. Foto: Tomado de Instagram: @5sos

La agrupación integrada por Ashton, Luke, Calum y Michael, ha confirmado este jueves su nueva gira de conciertos que llevará por nombre “The 5 Seconds of Summer Show”.

El anuncio fue realizado por la banda australiana por medio de sus redes sociales, donde además confirmaron visitar otro países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Esta será la primera vez que 5 Seconds of Summer visitará Colombia. Aún no se ha confirmado la fecha del concierto ni la ciudad donde será realizada. El evento estará bajo el cargo de Ocesa.

¿Quiénes son 5 Seconds of Summer?

La banda surge en 2011, luego de qué tres de sus integrantes, Luke Hemmings (voz y guitarra), Calum Hood (bajo y voz) y Michael Clifford (guitarra y voz), comenzaran a subir covers en YouTube de Bruno Mars, Mike Posner y Cee Lo Green. Posteriormente, Ashton Irwin (batería), también su uniría a la banda.

En 2012, la agrupación lanzó su primer EP “Unplugged”, con el que lograron llamar la atención de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, que promocionó uno de los sencillos, “Gotta Get Out” en redes sociales.

Para 2013, la boyband inglesa invitó a los australianos a participar dentro de su gira “Take Me Home” como sus teloneros, llevándolos a presentarse en varias ciudades de Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Al año siguiente lanzan su álbum debut “5 Seconds of Summer”, que contiene sencillos como “She Looks So Perfect”, “Beside You” y “Don’t Stop”, canciones que cuentan con más 90 millones de reproducciones en YouTube.

La banda lanzó el pasado 23 de septiembre su quinto álbum de estudio, “5SOS5″, con sencillos como “Complete Mess”, “Take My Hand” y “Me Myself & I”.