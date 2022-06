Serán noventa músicos colombianos los que representarán a Colombia en Europa

La Filarmónica Joven de Colombia tendrá una preparación de alto rendimiento de la mano de 14 profesores de la Mahler Chamber Orchestra, su director titular colombiano Andrés Orozco-Estrada, y el colombiano Carlos Ágreda, como director asistente. Foto: Cortesía

El talento colombiano no tiene fronteras y el talento joven en los municipios merece tener más oportunidades. Esto lo ha venido demostrando la Filarmónica Joven de Colombia, un laboratorio de innovación social y artístico, creado por la Fundación Bolívar Davivienda en 2010, con el firme propósito de fortalecer proyectos de vida y el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, que más allá de ser músicos, son agentes de cambio que enseñan e inspiran a las nuevas generaciones de jóvenes, comprometidos con el progreso del país y con enaltecer cada uno de los colores de su bandera.

Considerada por la crítica internacional y el público conocedor de Estados Unidos y Europa, como una de las mejores orquestas de Sudamérica; #LaJoven como la conocen sus seguidores, ha ampliado su oferta de formación al emprendimiento, la innovación, la pedagogía musical, y el trabajo en el acompañamiento de diversas iniciativas de educación musical sinfónica en Colombia, lo que ha significado un compromiso con el fortalecimiento musical y social del país. Con un importante enfoque de cooperación internacional, la Filarmónica Joven de Colombia ha emprendido alianzas relevantes con instituciones importantes para este género como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Kronos Quartet, entre otras.

Los municipios colombianos tienen un talento inigualable que merece más oportunidades

Aguadas, Duitama, Barrancabermeja, Mariquita, Manzanares, Samaná (Caldas), Moniquirá, Sibaté, Itagüí, Villavicencio, Sapuyes, Túquerres, Samaniego (Nariño), y otros municipios en Colombia estarán unidos con lazos de orgullo, que conectarán al público europeo en escenarios de talla mundial como ElbPhilharmonie de Hamburgo, el Konzerthaus de Viena o el Concertgebouw en Ámsterdam, entre otros y serán testigos de trascender a los esquemas tradicionales en la música sinfónica, disfrutando de una ambiciosa producción con coreografía, vestuario y escenografía con la calidad artística que caracteriza a los jóvenes músicos colombianos.

La Filarmónica Joven de Colombia tendrá una preparación de alto rendimiento de la mano de 14 profesores de la Mahler Chamber Orchestra, su director titular colombiano Andrés Orozco-Estrada, y el colombiano Carlos Ágreda, como director asistente. Durante la gira por Europa, se interpretará Petrushka, de Igor Stravinsky, una puesta en escena innovadora inspirada en el Carnaval de Barranquilla y los Carnavales Colombianos en general, en la que se realizará una alineación conceptual y minimalista entre los personajes de Petrushka y los del Carnaval de Barranquilla. La dirección escénica y coreográfica la realizará el húngaro Martin Buczko (quien acompañó la construcción de la exigente Consagración de la Primavera de la Filarmónica Joven de Colombia en el año 2017) el diseño de accesorios lo realiza Diana Gamboa, artista plástica colombiana conocida por su obra en origami y el diseño escenográfico y visual del también colombiano Luis Fernando Bohórquez.

“Me encanta que además de tener a los jóvenes brillando por su talento, tenemos la oportunidad de montar una obra icónica de forma rebelde, nueva y joven. Hay distancia con las obras de siglos pasados y a través de esta experiencia creamos puentes que conectarán al público europeo con el presente y con las tradiciones colombianas”. Martin Buczko, coreógrafo.

Además de esta obra, el público se deleitará con Travesía “Fanfarria y Pajarillo” del compositor colombiano Wolfgang Ordoñez, una adaptación sinfónica del joropo tradicional y la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, una historia de amor no correspondido que marca un hito en la historia de la música. Además, #LaJoven interpretará, en compañía de las reconocidas pianistas francesas Katia y Marielle Labèque, Nazareno para dos pianos y orquesta del argentino Osvaldo Golijov, reconocido por sus influencias del tango y el jazz. Finalmente en Wiesbaden, Alemania se realizará una serie de conciertos itinerantes de música de cámara latinoamericana, mostrando la versatilidad y diversidad de la región.

Cronograma de la gira de conciertos

Hamburg, Elbphilharmonie, 21 de junio a las 8:00p.m.

Rockstock, Halle 207, 22 de junio a las 7:00p.m.

Cologne, Philharmonie, 23 de junio a las 8:00p.m.

Stuttgart, Kultur, un Kongresszentrum Liderhalee (Beethoven saal), 25 de junio a las 8:00p.m.

Freiburg, Konzaerhaus, 26 de junio a las 8:00p.m.

Mannheim, Rosengarten, 27 de junio a las 8:00p.m.

Wien, Konzerthaus, 29 de junio a las 7:30p.m.

Wiesbadn, Kurhaus, el 30 de junio a las 8:00p.m.

Wiesbaden, Kloster Ederbach, el 1 de julio a las 7:00p.m.

Amsterdam, Concertgebouw, el 3 de julio a las 8:00p.m.