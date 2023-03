A Alejandro Fernández le queda mucho por cantar

Alejandro intentó zafarse del mundo musical y decidió estudiar Arquitectura, pero el éxito y la sangre artística lo llevaron de vuelta a los escenarios. Su primer álbum de rancheras fue lanzado a fines de 1991 y logró vender cifras a la par con Vicente. Foto: EFE - Adriana Thomasa

Alejandro Fernández labró su carrera al lado de su padre Vicente, tan estrecha fue su relación que, en su más reciente paso por Colombia, en noviembre, hizo un sentido homenaje al charro de Huentitán que todos vimos en redes sociales.

Pero su relación también estuvo marcada por varios conflictos y presiones al éxito. “A mí, mi papá, me hizo muchísimo daño”, declaraba Alejandro en una entrevista con Adela Micha en 2015 al referirse a las tensiones que se generaban con su progenitor, algo que el mismo Chente nunca negó.

Alejandro intentó zafarse del mundo musical y decidió estudiar Arquitectura, pero el éxito y la sangre artística lo llevaron de vuelta a los escenarios. Su primer álbum de rancheras fue lanzado a fines de 1991 y logró vender cifras a la par con Vicente.

Pero hubo algo con lo que la sangre mexicana de los Fernández no estaba de acuerdo: que Alejandro incursionara en el pop “¿cómo vas a cantar eso siendo mexicano?” le preguntó alguna vez Chente, pero él, que no escatimaba en mostrar su talento, mostró que su país podía dar música, pero también acogerla.

Luego de varios años de carrera artística y tras la muerte de su padre, Fernández ha cantado desde rancheras hasta boleros, sin dejar de lado el pop latino. Y eso es lo que reafirma en su más reciente álbum titulado ‘Hecho en México Edición Especial’, que incluye tres nuevas canciones: “No prenderé la luz”, “Ibas de salida” y la versión mariachi de “No lo beses”.

Tras el lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico, el múltiple ganador de varios premios Grammy, anunció su nueva gira el diciembre del año pasado y ya ha conquistado varios escenarios alrededor del mundo entre los que se destaca el Festival de Viña del Mar en Chile, donde inició su recorrido por América Latina el pasado 21 de febrero.

Su relación con el país siempre ha sido muy cercana “siempre veo a Colombia totalmente diferente al resto de Suramérica, porque sé el cariño, y me tocó, no me lo platicaron, sino que lo viví, acompañando a mi padre en varias giras, y yo creo que era uno de los mercados más grandes, sin duda alguna, de los que tenía mi padre y por ahí me vendí con él con el cariño de todos los colombianos”, reconoció ‘El Potrillo’ quien ha vendido más de 35 millones de discos a nivel mundial y tiene más de trece millones de seguidores a nivel mundial.

Concierto de Alejandro Fernández en Bogotá

Este jueves 16 y viernes 17 de marzo, el Potrillo se presenta en el Movistar Arena y entonará sus más grandes éxitos junto con los clásicos, en memoria de su papá, como “Mujeres divinas”, “Acá entre nos” y “Volver, volver”.

Sin duda, uno de los momentos más esperados del concierto será cuando cante la letra modificada de “Mátalas”, uno de sus sencillos más reconocidos que fue compuesto por Manuel Eduardo Toscano e incluido en el álbum “Niña Amada Mía” en 2003, y que fue fuertemente criticado luego de su reciente presentación en Chile en febrero de este año. La exministra chilena Karla Rubilar Barahona, habló sobre el tema a través de su cuenta en Twitter, sobre la presentación del mexicano. En él aseguró que a pesar de su gusto por el músico, el festival chileno no debería ser vitrina para esa canción porque era una metáfora que hacía alusión al feminicidio.

Así las cosas, el compositor anunció que Fernández ya estaba al tanto del cambio y que quedaría así: “Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres.” Y quedaría así: “Si quieres disfrutar de sus placeres, procura complacerle en los quereres, procura darle todo lo que quiere y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura...” ahora se espera que haya una reivindicación con las mujeres que aman al género musical.

Mucho podemos decir de Chente, que su voz no era tan preparada, que fue déspota con su hijo o que era mujeriego, pero de lo que estamos seguros es que nos dejó al gran Alejandro, un hombre que rompió con el charrito tradicional que cantaba rancheras en plazas llenas de mariachis y que nos permitirá escuchar y ver, en lo alto de un escenario, a un hombre que también puede cantar pop mientras deja precedentes en su género con éxitos como “Inexperto en olvidarte”, “Nunca dudes en llamarme”, “Más no puedo” y “Caballero”.

El esperado concierto lo abrirá uno de los cantantes de música popular más influyentes del país: Jessi Uribe. Esta poderosa mezcla recibirá a miles de personas esta noche en el Movistar Arena de Bogotá.