Abbey Road abre su primer instituto en EE.UU. junto a un productor colombiano

La escuela musical Abbey Road Institute, parte del icónico estudio británico de grabación Abbey Road, anunció este lunes que se ha asociado con el galardonado productor colombiano Julio Reyes Copello para abrir este año su primera sede en EE.UU.

El Abbey Road Institute de Miami será dirigido por Reyes Copello, quien ha amasado una veintena de Grammys por sus trabajos con estrellas como Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Will Smith, Alejandro Sanz, Camila Cabello y Alessia Cara, entre otros.

"Mi meta es que los aspirantes a productores, ingenieros y artistas puedan aprender con experiencia directa", declaró Reyes Copello en una nota. "La forma más efectiva, honesta y responsable de adquirir las herramientas que se necesitan para una carrera en la música es participar en sesiones profesionales de grabación. Aprender haciendo", añadió. (Puede leer: El colombiano Julio Reyes Copello recibió el Cultural Pioneer Award)

My long-time wish to bring academia and reality together in a boutique educational program for music producers, engineers and artists is finally here. Art House Academy & Abbey Rd Institute Miami opens its doors Sept 2020. Info at https://t.co/kx14mw8J4w https://t.co/2GKTedVvWf