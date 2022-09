Adriana Lucía celebra 25 años de carrera con su gira, “Qué no me falte la voz”

Adriana Lucía es directora y guionista de “Porro Hecho en Colombia”, una película que sigue su sueño de preservar la cultura y los sonidos de su tierra. Foto: Archivo particular

Hablar de Adriana Lucía es hablar de una artista colombiana que ha logrado trascender a su propia historia. Ha llevado el porro, la cumbia y el vallenato a otro nivel con un sello personal.

Adriana Lucía se ha destacado como intérprete, compositora y como artista, ha estado nomiada tres veces al Latin Grammy, en 2017 por “Porrock” en la categoría de “Mejor Álbum de Fusión Tropical”; en 2016 por “Mujeres por Colombia, Vol.2″, en “Mejor Álbum Cumbia/Vallenato” y en 2008 por “Mejor Álbum Tropical” con “Porro nuevo”.

La artista habla acerca de la preparación del evento y qué puede esperar el público de él. También habla sobre cómo la cumbia, el porro y el vallenato la han acompañado en estos 25 años de carrera musical.

¿Cómo será la puesta en escena del concierto?

Será emocionante porque va a ser un recorrido por todos los años. Tendré invitados musicales y será muy emotivo, vamos a reír, vamos a llorar, vamos a festejar juntos. Una puesta en escena muy poderosa donde el centro sin duda, es la música, pero alrededor de la música vamos a tejer historias y a contar muchos entre cantos y cuentos.

25 años haciendo historia con un sonido muy personal, ¿Cómo los resume?

Ha pasado mucho tiempo. Siempre les digo a los nuevos artistas que este es un trabajo de paciencia, resistencia y no de velocidad. Han sido años de mucha resistencia, de insistir de no darse por vencido, pero también de grandes logros y eso hace que me llene de mucha gratitud porque es gracias a la gente que tengo una carrera, a quienes han creído en mí, en todas las etapas de mi vida.

Mucha esperanza de seguir haciendo más música. Aquí sigo vigente haciendo canciones para después, así que, en ese concierto se van a encontrar con un recorrido por toda mi vida musical, desde mis inicios hasta Lucho Bermúdez. Una montaña rusa de emociones y de canciones.

El porro, la cumbia y el vallenato han tenido de la mano de Adriana Lucía un sello auténtico, ¿Cómo ha vivido ese proceso?

Hay muchos artistas que han hecho el camino para artistas que como yo, hoy estamos haciendo música. No tenemos un referente o referentes claros para proponer las nuevas sonoridades. Lo que hago es tomar a todas esas personas que ya hicieron historia e intentar conectar sus ritmos con otros ritmos un poco más universales.

Somos producto de la mixtura, de la gente que trajo música de otros lados. Es muy fácil poder conectar el porro y encontrar sus afinidades con el dance hall o con el jazz pero hay que partir del respeto y también del conocimiento.

La cumbia es nuestro ritmo más universal, los colombianos quizá no le hemos dado el valor que se merece porque hay gente de otros lugares proponiendo sonidos de cumbia y en eso creo que hemos fallado un poco. Creo que es un trabajo que no termina y el proceso es poner toda esa música que tanto gusta como el bullerengue, el porro, la cumbia, la champeta, el vallenato y tratar de conectarlos con algo más universal.

Adriana Lucía es compositora de canciones para artistas como Marc Anthony, Paulina Rubio y Pablo Alborán, entre otros. También es directora y guionista de “Porro Hecho en Colombia”, una película que sigue su sueño de preservar la cultura y los sonidos de su tierra.