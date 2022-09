Feid: el cantante más memeable del reguetón colombiano

La forma en que se fue construyendo el personaje del Ferxxo (incluso por encima de la imagen del propio Feid) recuerda los memes que hace años popularizaron a C. Tangana. / Archivo particular Foto: Getty Images - Jose R. Madera

Se puso Feid, pero en realidad se llama Salomón (Villada Hoyos) y lo conocen como Ferxxo (con solo dos equis, para que no suene tan porno). Comenzó trabajando como productor y compositor para artistas como Nicky Jam, Alberto Stylee o Reykon; aunque a la par fue presentando creaciones propias hasta que consiguió contrato con Universal Music y pegó el hit Qué raro (con J Balvin), que rompió los parámetros conocidos hasta entonces.

En los últimos dos años se convirtió en el reguetonero más memeable de Colombia; incluso tiene su propia página de imágenes, llamada “Ferxxo mi religión”, que suma 405.000 seguidores en Facebook y da indicios para suponer que se trataría de una estrategia desarrollada por el propio artista.

La semana pasada le filtraron su nuevo disco, que terminó saliendo con el nombre de Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum. ¿Le filtraron? Bueno, el asunto es que llegó como sorpresa de madrugada y en solo 24 horas ya era número 1 en 12 países (Apple Music); y, al menos acá, 12 de sus canciones lideraban el top de Spotify. Varias composiciones de su disco aparecieron entre las más escuchadas de Spotify en Chile, Perú y España; donde entre las 50 más escuchadas, 10 eran de su autoría.

Comprender el éxito de Feid exige un análisis similar al que necesitaríamos para comprender el de Despacito o de Bad Bunny, con quien lo han comparado bastante en los últimos días. También, que se trata de un reguetonero de la nueva ola que habla de perrear hasta el piso, pero también que pone por encima de todo el respeto por las mujeres.

Por ejemplo, el coro de uno de los mayores éxitos del disco (Ferxxo 100) cierra con un augurio que es más común en una madre que en un exnovio: “Solo espero que si no vuelves conmigo, siempre te cuide Dios”. El protagonista de estas historias quiere amar como conejo, darle “zanahoria” a quien ama; pero sería capaz de descartarlo todo por la felicidad de ella, que siempre será más importante. Un ‘sex symbol’ de barrio, pero con corazoncito y bendición incluidas.

Dicho esto, es fácil recordar un video –difundido días atrás– donde se veía a cientos de chicos en un centro comercial de Medellín, cantando este hit a pulmón y a pocos días de sus tres fechas en la plaza de toros La Macarena (esta con capacidad para 15.000 personas, comparable a un mítico Choliseo puertorriqueño). Porque Feid puede cantarte un perreo salvaje o un romantiqueo y en ambos mantener la naturalidad, esa misma con la que la gente ha incorporado sus memes. O sus expresiones, como su tan repetido “mor”; tan propio de la región antioqueña y tan popularizado en todo el país en los últimos años.

O el “normal”, término aplicado por la generación Z para indicar que no hay mucho que reflexionar sobre algún asunto o que directamente se busca evitar hablar de este. Por eso Salomón canta “normal, si te sientes solita y me extrañas, y se te sale mi nombre”. Como diciendo no le pongas tanto protocolo y veámonos ya.

Porque esa es otra de las críticas que más hacen los jóvenes de ahora, que estamos en una época en la que por miedo a decir lo que piensa o siente, la gente se queda con los sentimientos guardados. Así que lo que para alguien de 37 años puede ser una frase banal o vacía, para los adolescentes y postadolescentes de ahora se convierte en una cita de un contenido filosófico (o protofilosófico, al menos) enorme.

La forma de comunicarse también es importante, Arcángel hace años decía “quiero hacerte ‘las 50 sombras de Grey’” y lograba un palo mundial, ahora Feid canta “yo a ti te era leal, como CR que estaba en Real”. Sé que a algunos lectores les costará entenderlo, pero –para su público– declaraciones tan simples no solo se reciben como anécdotas, sino como poderosos símbolos que no pasan inadvertidos.

La última de estas canciones aquí referidas se llama Nieve, un EDM (pop electrónico de sonido contemporáneo) que está en el extremo más experimental del disco. En un video publicado horas antes del lanzamiento en su cuenta de Instagram, el cantante explicó que todo el proyecto estaba pensado como una fiesta de cumpleaños (su día más feliz después de la Navidad y el Año Nuevo) y que por eso lo que suena busca ser diverso.

“Es lo que quiera el cumpleañero”. No es tan variopinto como el disco de Bad Bunny, ya que desde hace años el Ferxxo parece haber entendido que lo que más ama su público son los beats reguetoneros clásicos. Pero es que este es un álbum que nació del encierro, no tanto por la cuarentena –sería el cuarto disco que saca desde el comienzo de la misma–, sino porque es producto de la recuperación de un accidente en moto que tuvo a fines de 2021. Un periodo de hibernación donde él cuenta haber pensado mucho en su próximo ‘cumple’ y donde podemos intuir que los pensamientos sobre música también fueron bastante recurrentes.

La forma en que se fue construyendo el personaje del Ferxxo (incluso por encima de la imagen del propio Feid) recuerda a los memes que hace años popularizaron a C. Tangana, quién según explica el escritor y filósofo Ernesto Castro en su libro “El trap: filosofía millenial para la crisis en España”, debe parte de su existencia a estos chistes cibernéticos. Es más, es posible que a partir de este álbum –que está dedicado a un personaje ficticio llamado Leidy–, los montajes de redes comiencen a aparecer con pareja acompañante.

¿Acaso será Ferxxo otro ficticio protagonista o simplemente un ´alter ego´? Según contó él en alguna entrevista, fueron otros músicos los que durante jornadas de grabación comenzaron a llamarlo de esa manera. No obstante, desde el ‘Ferxxo vol. 1’ (2020), parece estar dando constantes saltos entre la realidad y la ficción.

Los videos suman algunos elementos para el análisis: en el video de “Feliz cumpleaños Ferxxo” la última palabra también la tienen los niños que despedazan el pastel, lo que tiene mucho sentido en una época en que los más ‘peques’ (al menos en Colombia) pueden vibrar a todo volumen alguna de sus canciones o algún clásico urbano altisonante lanzado en 2016 (“La ocasión”, por ejemplo). El video de “Castigo” muestra un perreo clandestino donde mandan las mujeres y el de “Ferxxo 100” comparte una relación tranquila –presuntamente no tóxica¬– donde la libertad parece ser el eje principal.

Cuesta pensar en figuras contemporáneas que sean tan icónicas o que por lo menos hayan alcanzado ese lugar de referentes con apoyo de los memes o donde sus frases se conviertan en menciones recurrentes de los centennials y millenials (en menor escala, se podrían mencionar las frases “qué chimba SOG” o “qué pista pa” con las que Santiago Orrego Gallego ha marcado sus producciones).

El Ferxxo es un parcero más, quizás incluso otro fan de Feid; mientras Salomón es el que lo lleva todo a cuestas. En efecto, la última canción del disco (La buena fai) la canta él: en ella rápidamente repasa su camino a la fama, sus errores y las malas compañías que buscaron afectarlo.

No sería descabellado comparar Feliz cumpleaños Ferxxo… con la película Memento de Christopher Nolan: ambos se entienden mejor conociendo el final.

*Autor de “Reggaetón. Una revolución latina” (Liburuak, 2022).