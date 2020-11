Adriana Lucía presenta el video “El río”

El clip está protagonizado por Chichila Navia y Santiago Alarcón.

Adriana Lucía lanza “El río”, el video de una canción que en sus palabras expresa su acto de fe por la vida. (Recordar: Adriana Lucía compone un himno a la esperanza).

“Éste es un tema muy profundo, es una canción que me remueve desde adentro... en la frase ‘quiero ser el río que regresa a su caudal’, resume un poco lo que soy y lo que creo... me encanta viajar y regresar... no solo a lugares sino a las personas, a lo que te gusta, por ejemplo... Eso es “El río”, también tiene que ver el lugar del que vengo, ese río que me vio crecer”, dice Adriana Lucía.

El agua es protagonista en la canción y el video, que cuenta con la actuación de Santiago Alarcón y Chichila Navia, quienes representan los recuerdos que se lleva el río y los deseos de volver a sentir en carne viva, amor.

El clip musical se grabó en el Embalse del Neusa, al noroccidente de la Sabana de Bogotá, bajo la dirección de Hugo Rubiano.

“Yo nací en la parte más baja del río, le llaman el bajo Sinú, por eso cuando llueve, o el río se desborda, tú puedes ver como el agua se mueve con fuerza; se desliza como tratando de escurrirse por todos lados, como buscando la salida y la gente suele decir -esa agua corre con fuerza porque ahí hay un arroyo, es que antes ahí quedaba un río- entonces yo siento que el agua se pone contenta porque regresa a su lugar de origen. A veces yo pienso que soy como un río, como un río que quiere volver a su caudal”, concluye la artista.