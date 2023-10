“El hip hop no es solo un movimiento, es nuestra vida”, dijo Gambeta de Alcolirykoz durante la celebración en Bogotá de los 50 años del hip hop. Los de Aranjuez protagonizaron una noche inolvidable para siempre junto a artistas legendarios como Laberinto, Xuasma y Sho Hai, de Violadores del Verso. La noche no solo fue un concierto, sino un ritual de agradecimiento para un movimiento mundial que "no inventó nada, pero que reinventó todo".

Foto: José Vargas