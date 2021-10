Ali Aka Mind conecta música y literatura

¿Qué es “Manjit 1”?

Es mi noveno disco de estudio. Es un trabajo bastante conceptual que tiene unas ideas trenzadas, sobre todo tiene un trasfondo llamado Manjit, que es como mi alter ego, la voz de mi conciencia. Por otro lado, está la forma que me llevó a buscar estructuras y bibliografías.

(Lea también: Adele regresa con “Easy on me”, tras su primer lanzamiento después de seis años)

¿Por qué presentar el lanzamiento del álbum en un espacio como el Jorge Eliécer Gaitán?

El teatro tiene otra energía. Es un espacio familiar donde lo musical se convierte en arte y se siente más el tema de las obras. Seguro va a ir gran parte de mi familia a verme, eso me pone muy contento: el hecho de saber que los tengo en un lugar bonito para compartir con ellos. Todo esto lo vamos a presentar este sábado 16 de octubre. Para mí, es un honor estar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Nunca he tocado en ese lugar, pero me muero de ganas de hacerlo. Creo que por la forma y lo que significa el disco está perfecto para ser presentado por primera vez en un teatro.

¿Por qué escogió el nombre de “Manjit”?

Manjit es un personaje, creo que todos lo tenemos, es quien nos aconseja. En este disco quise darle vida a esa voz y presentarlo en persona, incluso dentro del álbum hay una serie de videos que armamos. Una temporada de una serie donde le dimos cara a Manjit. Esta es la parte más pura del disco. Hay varias historias mezcladas entre el amor y la muerte, el pensamiento de la palabra y la obra; son varios relatos que al final llevan a una profundidad de una búsqueda del espíritu.

(Le recomendamos: Acordeoneros infantiles y juveniles en el Festival de la Leyenda Vallenata)

Vemos que también hay una referencia a “El héroe de las mil caras”, ¿por qué?

El héroe de las mil caras es un libro de Joseph Campbell que ha sido muy referenciado y nosotros también lo cogimos. Asimismo, también tenemos la Autobiografía de un yogui. Hay varios libros que están entrelazados con el disco, pero este de Joseph Campbell arranca con la historia de un ser común, que desde un lugar ordinario lo lleva a tomar la decisión de emprender una aventura, que se ve cortada por un mensajero, que en este caso es la muerte. Luego lo hace pasar por un portal, la llave del universo. Yo creo que de eso se trata... no es matar al ego, sino de amar sin miedo. Luego finalizamos esta serie con una canción llamada Tú.

¿Qué lo llevó a mezclar la literatura con la música?

La literatura siempre ha sido parte de mi vida, pero esta vez tiene una influencia mucho más grande. En este disco hablamos de Manjit, que es un nombre hindú; y a partir de ahí entendí que las referencias artísticas van a ser grandes en mi proyecto. Sobre todo, en una canción que se llama Obra. Mi papá se dedica a la pintura desde hace años, por eso comienzo desde la escritura, luego paso a la pintura y finalmente al pensamiento; lo que nos lleva a reflexionar y establecer que la obra más grande somos nosotros mismos.

(Además: Coldplay vuelve con ganas de salir de fiesta)

¿Cómo ha sido la preparación para el lanzamiento?

Desde que terminé el disco no he parado de practicar. Han sido días largos, llenos de mucha energía, me ha tocado recordar las letras, porque son quince canciones nuevas y, por otro lado, no perder la energía de sentirlas y la responsabilidad de no olvidarlas. También de cómo conjugar con los músicos y con quienes van a estar en el espectáculo. Hemos estado todos mentalizados en hacer algo muy bonito, pero lo más importante de este proyecto es poder sentirlo y vivirlo.