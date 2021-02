Alice Cooper celebra su cumpleaños con el lanzamiento del sencillo “Social Debris”

Esta leyenda del rock les da la bienvenida a sus 73 años con el lanzamiento de una canción, cuyas descargas serán gratuitas durante 24 horas. El tema hará parte del álbum “Detroit Stories”.

El legendario Alice Cooper celebra su cumpleaños con el lanzamiento este jueves 4 de febrero de “Social Debris” perteneciente a su próximo álbum de estudio “Detroit Stories”. Para esta ocasión, ha decidido ofrecer el sencillo como descarga gratuita durante 24 horas en su sitio web.

“El sencillo ‘Social Debris’ es un regalo para Detroit, para mis fans y para mí”, dice Alice Cooper. La canción fue escrita por la banda original de Alice Cooper.

“Nunca pensamos que alguna vez encajaríamos; la banda de Alice Cooper no encajaba con nadie, porque estábamos haciendo cosas que ninguna otra banda hacía. No encajamos con la escena folk, no encajamos con la escena metal, realmente no encajamos con nada de lo que estaba pasando en ese momento. Siempre nos sentimos como extraños. Sentíamos que éramos desechos sociales, estábamos en nuestro propio pequeño mundo. Así que era solo la banda original que escribía una canción sobre nosotros, esencialmente. Y salió sonando como si perteneciera a 1971. Esto es la banda original, no puedes cambiar eso, es genial”, asegura Cooper. (Le recomendamos: De Piazzolla a Piazzolla, un homenaje de sangre).

“Detroit Stories”, es el próximo álbum de Alice Cooper, es una celebración del sonido y del espíritu de la Era Dorada del Rock de Detroit.

“Detroit era entonces el centro de Heavy Rock”, explica Alice, “¡Tocabas en Eastown y eran Alice Cooper, Ted Nugent, The Stooges and The Who, por $4! El próximo fin de semana en el Grande era MC5, Brownsville Station y Fleetwood Mac, o Savoy Brown o los Small Faces. No podrías ser una banda suave o te patearían el trasero”.

“Los Ángeles tenía su sonido con The Doors, Love y Buffalo Springfield”, dice. “San Francisco tenía Grateful Dead y Jefferson Airplane. Nueva York tenía The Rascals y The Velvet Underground. Pero Detroit fue el lugar donde nació el hard Rock, el rock furioso. Después de no encajar en ningún lugar de los Estados Unidos (musicalmente o en términos de imagen), Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido de rock duro impulsado por la guitarra de Alice Cooper y nuestro loco espectáculo escénico. Detroit era un refugio para los marginados. Y cuando se enteraron que había nacido ahí, en el este de Detroit... Estábamos en casa”. (Le puede interesar: Con “Volverte a ver”, Adrián Alburez comienza 2021).

Medio siglo después, Alice y Ezrin se han unido en Detroit con sus amigos para grabar “Detroit Stories”, el nuevo álbum de Cooper.

Tracklist

Rock & Roll

Go Man Go (Album Version)

Our Love Will Change The World

Social Debris

$1000 High Heel Shoes

Hail Mary

Detroit City 2021 (Album Version)

Drunk And In Love

Independence Dave

I Hate You

Wonderful World

Sister Anne (Album Version)

Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

Shut Up And Rock

East Side Story (Album Version)