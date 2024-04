Amorphis, historias del metal finlandés

La banda, creada en la ciudad de Helsinki en 1990, originalmente tocaba death metal, una corriente extrema, con acordes de guitarra agresivos, baterías veloces y una vocal gutural. Foto: Archivo Particular

El sexteto Amorphis es probablemente el acto más importante del metal hecho en Finlandia, un país gélido y reconocido por su tradición en este género. La banda, creada en la ciudad de Helsinki en 1990, originalmente tocaba death metal, una corriente extrema, con acordes de guitarra agresivos, baterías veloces y una vocal gutural.

Sin embargo, con su segundo trabajo de estudio, “Tales From The Thousand Lakes” de 1994, se comenzó a incorporar elementos de folklor vikingo y estructuras más complejas. Para sus fanáticos iniciales no fue fácil aceptar el cambio de dirección, ya que la aparición de teclados, con un equilibrio entre voces limpias y saturadas, era algo poco frecuente en la música extrema nórdica.

Más allá de su país, tal versatilidad fue abrazada, y el conjunto comenzó a girar por el Viejo Continente. En 1999 el grupo editó “Tuonela” en 1999. La grabación resultó aún más controvertida entre los primeros fanáticos a medida que la paleta sonora se expandió para incluir hard rock melódico con efectos experimentales en guitarras.

“En aquel entonces, creo que hicimos demasiado de lo que queríamos hacer”, comentó el guitarrista y fundador Esa Holopainen. “Para nosotros, como músicos, necesitábamos tocar eso, porque nunca quisimos quedarnos estancados en una sola forma. Hoy en día combinamos muy bien todos los matices e influencias en nuestra música”.

En esa intención de no encontrar límites, su quinto disco, “Am Universum”, de 2001, puso más teclados e incluso saxofones. Producciones posteriores como “Skyforger” de 2009, “Under the Red Cloud” de 2015 y la más reciente, “Halo” de 2022, pueden tener momentos impredecibles, pero no se ha perdido la línea del metal pesado de marca registrada.

“Quizás algo de autocrítica y una larga experiencia están expresados en nuestros últimos álbumes. Amorphis es completamente reconocible de principio a fin; la atmósfera general es un poco más pesada, más progresiva y también melancólica en este último disco”, aseguró Holopainen.

Amorphis actuará en Bogotá por tercera vez. Sus dos actuaciones anteriores se llevaron a cabo en bares y ahora su fanaticada demostrará que son capaces de llenar un recinto tan importante como el Teatro Libre del tradicional barrio Chapinero. Un número capaz de trascender a partir de correr riesgos sin olvidar sus raíces.

Datos del concierto

Fecha: Lunes 15 de abril de 2024

Lugar: Teatro Libre – Calle 62 # 9A-65

Hora: 8:00 p.m.