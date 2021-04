“Angelito”, lo nuevo de Ovy on the Drums junto a Beelé y Bad Milk

Después del éxito que tuvo “Miedito o qué?”, escrita por Karol G y Danny Ocean, el productor colombiano se unió con estos dos artistas para crear este sencillo, que según él, está lleno de buena vibra.

“Angelito” fusiona los sonidos característicos de Ovy, Beéle y la voz de la joven artista Bad Milk. La mezcla de estos tres talentos complementa de una forma sutil esta declaración de amor hecha canción, y la portada diseñada por Norella MgDaniels es un reflejo de la lírica:

“Ya encontré quien me diera amor

Antes estaba solo y perdido y ahora te tengo y soy mejor

Ya encontré quien me diera amor

Soy el pirata y tú mi tesoro

Mi sol, mi tierra, mi dulce amor”

En un set que transporta a los espectadores a un barco pirata rodeado de músicos, Beéle y Bad Milk interpretan “Angelito” mientras Ovy sigue el pegajoso ritmo tocando un cajón español. El video fue dirigido por Razzi, de la casa productora 36 Grados y grabado en Medellín, Colombia.

Con su proyecto más reciente como artista, Ovy on the Drums ha lanzado los éxitos “Inolvidable” también junto a Beéle y cuenta con más de 128 millones de vistas en YouTube, “Sigo Buscándote” Ft. Mau y Ricky con más de 44 millones de vistas, y “Ya No Me Llames” junto a Tini, con más de 39 millones de vistas.

Como productor, Ovy es reconocido por éxitos como ”Tusa” de Karol G y Nicky Minaj, el album “KG0516” que incluye “Bichota” y “Ay Dios Mio”, el álbum “Homerun” de Paulo Londra, “Te Vi” de Piso 21 y Micro TDH, “Mala” de 69 y Annuel, “Cuando te Besé” de Becky G y “Lalá” de Mike Bahía, entre otros.

El productor paisa continúa rápidamente consolidándose como artista y como uno de los productores más aclamados y respetados de la música latina.