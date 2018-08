"Animal" es el nuevo videoclip de la banda Los Huérfanos

Redacción música

Los Huérfanos es una banda bogotana de rock que nació en 2011. Sus integrantes buscan retomar el sonido clásico del rock and roll y mezclarlo con un aire crudo y directo inspirado en la poesía, el cine y la literatura. Animal, su nueva canción que se presenta ante el mundo con un videoclip recién salido del horno, evidencia estas maneras particulares de contar a través de la música, muy propias de esta agrupación distrital.

Son dos historias que nos recuerdan y reconectan con ese instinto animal tan humano, con esa fuerza que impulsa a tomar riesgos, a amar, a escapar y asumir la guía por el deseo primario. Ahí en el punto exacto en el que las emociones priman y la razón media.

La primera de esas historias está basada en una gira de conciertos de Los Huérfanos; la segunda, en la aventura de una pareja que decide irse de viaje al mejor estilo mochilero, descubriendo nuevos lugares, estando en contacto con la naturaleza y viviendo experiencias extremas. En un punto del videoclip ambas historias se encuentran y lo más inesperado sucede.

A lo largo de su carrera, Los Huérfanos han realizado más de 50 conciertos, entre los que se puede destacar el Festival Internacional Rock al Rio 2017, Circo del Consul 1era. Fecha, Rockademia Music Fest 2015, Festival Cuida Natura 2015, Festival Mosquera Rock 2015, Hato Viejo Festival Musical 2015, Los Dueños de la Tarima Vol. 2, Jingle Bell Rock 2014 de Radioacktiva – Engatifest 2014, Concierto 24-0, y en espacios como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad de Artes (ASAB), Revolu- tion Bar, Smoking Molly, Ozzy Bar y La Hamburguesería, entre otros.

Adicionalmente han compartido tarima con artistas como Los Toreros Muertos, Saúl Hernández vocalista de Caifanes y Jaguares, Don Tetto, The Mills, The Hall Efect, Cesar López, Kilcrops y Patricio Stiglich Project.

En octubre de 2017 se lanzó el primer disco homónimo, que tiene siete canciones: Animal, Dispárame, The worst of the worlds likely, You can save me, Jhonny B Goode (Versión de Los Huérfanos), No tengo nada y Yeah. Este trabajo discográfico fue producido por Juan Carlos Rivas (El Chato - La Derecha) en Estudios Audiovisión. Y en la actualidad la agrupación se encuentra preparando su participación en grandes festivales, promocionando su nuevo video clip de la canción Animal, y en la preproducción de su segundo álbum.