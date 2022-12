“Animal”, una canción sobre el empoderamiento de Daniella de Luca

Daniella De Luca habla sobre el empoderamiento femenino en su último sencillo, "Animal". Foto: Cortesía: Prensa Daniella De Luca

La artista colombiana Daniella De Luca presenta su más reciente trabajo musical titulado “Animal” una canción que marca un nuevo comienzo en su carrera artística con una apuesta al Rock Pop Latino.

En esta nueva producción Daniella mezcla elementos musicales retro como Synths ochenteros con beats actuales, guitarras eléctricas y una voz fuerte con tintes rockeros imponentes que hacen de esta nueva canción una experiencia alucinante que junto a su letra que habla de las diferentes fases que vive una mujer en el proceso de empoderamiento es una mezcla fascinante que sin duda deja sorprendidos a cada uno de sus seguidores.

Daniella tras un proceso de introspección regresa a la escena musical inspirada en la naturaleza, lo místico y lo retro, ella, marca la diferencia con su actitud irreverente y su versatilidad, así mismo por el gusto por el Rock and Roll que la caracteriza y una espiritualidad que imprime en su estilo musical.

“Animal” viene acompañado de un video oficial que puede disfrutarse en el canal oficial de YouTube de la artista, fue realizado en el municipio de Pacho, Cundinamarca, bajo La dirección de Cristallo Films, una productora creada y liderada por Margarita Ramírez, directora de cine colombiana que actualmente reside en Nueva York.

Ella al lado de su equipo le dieron vida a la historia visual de “Animal” que buscó plasmar en la pantalla la esencia de la canción y también de la Daniella a través de cada elemento que aparece en el videoclip.

Daniella De Luca habla sobre este nuevo sencillo y su trabajo por primera vez con un equipo lleno de mujeres.

¿Cómo fue el proceso de composición de “Animal”?

Escribir esta canción me permitió empoderarme más acerca de mi creatividad que antes, siento que tal vez el hecho ser joven me había dejado influenciar por las opiniones de las otras personas sobre lo que tenía que hacer musicalmente, y no está mal, hasta cierto punto.

Por cosas de la vida y por una sincronía divina que todavía no puedo explicar, hice esta canción en 2021 y luego apareció un equipo de mujeres productoras increíbles con las que tuve la oportunidad de trabajar por primera vez.

Fue una experiencia que mi alma estaba buscando, no se ven muchas mujeres en la industria que trabajen en esa área y se dio este proyecto con ellas, justamente una canción que habla sobre el empoderamiento femenino.

Trabajé con cuatro productoras mujeres este año en Memophonic Studio, la productora principal fue Diana Chica, también estuvo Juana Garavito y Anamaría Laroc, que es otra gran cantante.

Y bueno, empezamos a crear este proyecto con todo el amor y toda la magia, fueron dos años llenos de introspección, de encontrar el ‘animal’ que hay en mí.

¿Cómo llegan a usted este grupo de mujeres?

Empecé a tocar nuevamente en 2021 y Juanita empezó a trabajar conmigo, nos conocíamos de una academia de música donde estuvimos ambas; era mi guitarrista y gracias a ella pude conocer a las demás chicas, y nos conectamos todas desde el primer momento.

El video musical fue dirigido por una realizadora visual de cine colombiana, Margarita Ramírez. Cuando le presenté la canción, se enamoró de ella y fue inmediato que le llegó la idea de cómo hacerlo.

Grabamos todo en Pacho, Cundinamarca y siempre estuvo muy presente la energía femenina, no digo que no haya trabajado con hombres en el proyecto, sí lo hice, y todo fue una maravilla.

¿Para futuros proyectos tiene pensado en seguir trabajando con un equipo de mujeres?

Sí, es algo que tengo contemplado, el próximo año volver a trabajar junto a Diana. Ahora, ella está viviendo en Miami, así que estaría realizando algunos viajes para seguir trabajando.

¿Cómo ha sido para usted ser una representante del género Rock en Colombia?

Amo el rock, siento que este tipo de música salvó mi vida, y es un género que a lo mejor no tiene muchos seguidores en Colombia, pero si tiene a su ‘nicho’.

Hay una escena roquera importante en el país y creo que con este tipo de música, las personas consideran que los hombres son a los únicos que les gusta y ser una mujer, representante del género, es algo muy importante.

El rock fue mi canalizador de emociones cuando era adolescente, así que me siento honrada de poder seguir dejando su nombre en alto.

¿Cómo se desarrolla usted en su proceso de composición?

Me gusta mucho la calma y el silencio, siento que son dos componentes muy poderosos de donde nacen las mejores ideas. No tengo como tal una rutina, pero, para mí, lo más importante es estar tranquila y relajada.

Cuenta con algunos proyectos previos en televisión, ¿tiene pensado retomar su carrera en la pantalla chica?

Mi principal enfoque en este momento es la música, pero, no me cierro a la posibilidad de volver a trabajar para la televisión; me encantaría hacer más proyectos de tipo actoral en teatro.

¿Qué considera que empodera a un grupo de mujeres?

Considero que el amor que se tiene una a sí misma está relacionada con conocer esa luz y esa sombra que cada una posee. Creo que lo que empodera a la mujer es aprender a amar esa oscuridad, esa parte que tal vez no nos guste tanto, esa inseguridad y amarla también como esa parte buena que tenemos.

Algo que empodera a la mujer es mostrar vulnerabilidad y permitirse sentir cada sentimiento, siempre.

¿Qué o quién saca en usted ese espíritu ‘animal’?

El amor, definitivamente.