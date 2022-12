Los sonidos colombianos de 2022

Elsa y Elmar, Lucio Feuillet y Goyo destacaron en 2022 por sus lanzamientos y propuestas musicales. Foto: Cortesía

El año 2022 ha sido muy significativo en materia musical. Fue el regreso a los conciertos, al en vivo y muchos artistas entraron de nuevo al estudio tras vivir una pandemia que fue determinante para el mundo entero y que de alguna manera también transformó a la industria musical.

Al filo del año, cuando se hacen los balances, usualmente los oídos están puestos en las cifras de ventas de los grandes artistas o en el número de reproducciones o likes que tuvieron en sus redes. Pero qué tal si damos una mirada a lo que pasó en el ámbito colombiano, casi en ese lado b que no se cuenta y así visibilizar hallazgos, discos, artistas y canciones que podrán acompañar nuestros días.

Este es un listado construido con el ánimo de reconocer a los músicos nacionales que brillaron este año con álbumes que vale la pena reseñar y recomendar. Del 1 al 22, todos son importantes, no importa el orden, lo que vale es escuchar y seguir fortaleciendo los sonidos colombianos.

1. Buen Día – El álbum de las ilusiones

2. Paula Van Hissenhoven – Lado B

3. Harbey Urueña – Vida

4. Goyo – En letra de otro

5. Masilva – Entre bacaneria y barbarie

6. La BOA – La Bestia

7. Adriana Lucia – Maestro Lucho

8. Mareh – Tierra de Prmesas

9. Puerto Candelaria – La Sinfonía de los Bichos Raros

10. Mabiland – Torque Vol 1

11. Ruca y el Quinde de Barbacoas – Dale duro al bombo

12. Marta Gómez – 20 años Filarmónico

13. Dawer x Damper – Donde Machi

14. Mangle Rojo, Vol 2 - Compilado Pacífico y Caribe

15. Espiral 7 – Formas

16. La Tenaz - Rockarrabalera

17. Roberto Camargo – la vida del freelancer

18. Cotopla Boys – Mamarron vol 1

19. Cimarrón – la Recia

20. Phonoclorica- Con la gente

21. Fabuloso Sexteto Caracha – Chicherismo

22. Elsa y ElMar – Ya no somos los mismos

ARTISTA DEL AÑO: LUCIO FEUILLET

De enero a diciembre, la agenda musical del músico nariñense estuvo ocupada. Y no es para menos, porque Lucio Feuillet se ha convertido en el embajador de la cultura pastusa en el país. Su carrera que está ad-portas de celebrar 10 años desde que publicó el primer álbum “Indicio” (2013), ha crecido a pasos agigantados, gracias a la persistencia, disciplina y autenticidad con la que Feuillet ha asumido su rol de artista. Es el artista del año, no solo por sus logros en escena, si no porque a través de su música ha sabido capitalizar el valor cultural de su tierra y con ello, esparcir un mensaje honesto ritmo de son sureño, san juanitos, huainos, entre otros.

Mes a mes, repasamos en sus propias palabras, algunos de sus sueños y logros alcanzados en 2022.

Enero: “Participamos en el sueño de estar con todo el equipo (21 personas) en el Carnaval de Negros y Blancos en varias programaciones destacando la del 6 de enero en la Plaza del Carnaval”.

Febrero: “Compartí con el genio del repentismo Alexis Díaz Pimienta en un encuentro con varias amistades de las canciones como Las Áñez, Briela Ojeda, Nico Ospina, Katie James. Fui el invitado de Marta Gómez para su celebración de 20 años en el marco de Colombia Al Parque sonando varias canciones con ella en el Teatro Jorge Elíecer Gaitán”.

Marzo: “Lanzamos el video del Son Sureño junto a las Guaneña y Son, grupo de mujeres campesinas de El Encano / Nariño. *Nominado a los premios nuestra tierra en la categoría mejor artista Folclor”.

Abril: “Compartimos alta celebración: Las Canciones En Junta con Edson Velandia, Lás Áñez, Adriana Lizcano. Franja de la Universidad Javeriana en la que quedó un video registro de todo el concierto compartido. Participé de la primera edición del festival “El Sur Nos Canta” realizado en el auditorio Fabio Lozano. Compartimos concierto en Cali junto a Briela Ojeda”.

Mayo: “Tocamos con la Murga en el festival Morisco de Biche, en la Universidad Javeriana y en la programación de la Universidad de los Andes: Media Torta”.

Junio: “Primera gira por México tocando en Xalapa, Puebla y CD de México, cerrando en el Foro del Tejedor compartiendo con grandes artistas de la escena latinoamericana de la canción como; Benjamin Walker, Alejandro y María Laura, Laura Murcia, Andrés Correa, entre otros. Nos juntamos en Bucaramanga con Jeison Neutra y Pilar Cabrera a tocar en La Municipal. Fui invitado a las sesiones Raw de la Revista Rolling Stone para grabar dos acústicos”.

Julio: “Estuve invitado de la banda Telebit a su concierto de celebración aniversario de “12 vientos” en el Planetario. *Tocamos en este importante concierto de cantautores “Ataque Cantautores” junto a La Muchacha, Briela Ojeda y Andrés Correa, en el parque San Luis, programación de los escenarios móviles de Idartes. Estuvo repleto!!! Fue tremendo encuentro a punta de canciones. *Fuimos invitados con toda la murga al concierto del 20 de Julio “Armonías Somos” celebrado en Bucaramanga, Teatro Santander. Compartiendo con Santiago Cruz”.

Agosto: “Participé en el Festival de la Tigra, Piedecuesta / Santander. Lanzamos la colaboración “Averío de ti” junto a la talentosa y joven artista caleña: Carolina Sarta. Canción que llegó a varias playlist globales en Spotify. Tocamos con toda la murga en el Teatro El Ensueño junto a la Bambarabanda”.

Septiembre: “Participamos en el lanzamiento del Carnaval de Negros y Blancos con la murga en un recorrido en el marco del BOmm 2021. Conciertos y colaboraciones: Pasto junto a Briela Ojeda en su lanzamiento de Templo Komodo teatro Imperial. Toqué como invitado especial en el evento “La Mejor taza de mi Nariño 2022″.

Octubre: “Participé en el Bum Bum festival con toda la murga junto a Monsieur Periné, Armenia, la Nueva Filarmonía, entre otros. Participé como invitado de la celebración de los 20 años de carrera de Alejo García en Medellín. Estuve invitado a tocar en las franjas de lecturas públicas del informe final de la comisión de la verdad. Volvimos a realizar el concierto “Quinteto con Voz” disco nominado al Grammy latino en el que participamos varios artistas como: Marta Gómez, Victoria Sur, etc colaborando con el Quinteto Leopoldo Federico de Giovanni Parra”.

“Tocamos todo el concierto en el Fabio Lozano. Estuve invitado en las fechas de Pedro Pastor en Bogotá. Dos fechas sold out en Teatro Libre. Participé como invitado especial en la celebración de los 10 años de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto compartiendo con 1300 niños y niñas. Montaron la canción Sangre y tierra en un ensamble de varias orquestas, Orquesta sinfónica, Orquesta de vientos andinos, coros de niñas y niños”.

Noviembre: “Cerramos con la murga los showcases de Circulart 2022. Estuve invitado a cantar en la ceremonia de los Premios Macondo. Primera vez que se transmitieron en TNT Latam. Estuve participando con la Murga en el concierto “La Cuyada” con más de 1200 asistentes en el Royal Center junto a Los Ajíces y Sol Barniz. Lanzamos junto a los Rolling Ruanas y Chucho Vallejo la canción que coescribimos “Guagüita””.

Diciembre: “Invitado en el concierto de Kevi Johansen Jorge Eliécer Gaitán. *Participamos en Rock al Parque. Sonando 7:20pm el último día justo antes de BajoFondo. Horario Estelar y tremenda responsabilidad”.