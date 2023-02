Antonia Jones debuta con el sello discográfico de Juanes y lanza nuevo sencillo

A sus 14 años Antonia comenzó a grabar música junto a los productores Andrés Múnera y Toby Tobón y a los 17 años firmó su primer contrato discográfico. Foto: Carlos Arango

Sonidos orgánicos y acústicos, mezclados con una producción moderna e innovadora, caracterizan la música de Antonia Jones, primera cantautora firmada por 1S (ONE S), empresa musical creada por Juanes, junto a su equipo de management, con el propósito de apoyar a talentos emergentes y brindarles un acompañamiento en todo su proceso de desarrollo y crecimiento como artistas.

Una voz profunda, dulce y única, caracteriza a Antonia Jones, quien creció en Medellín en un ambiente lleno de música, pues su padre es productor de televisión, por lo que desde pequeña estuvo en medio del mundo del entretenimiento y convivió con todo tipo de géneros, artistas y épocas musicales.

A sus 14 años Antonia comenzó a grabar música junto a los productores Andrés Múnera y Toby Tobón y a los 17 años firmó su primer contrato discográfico. Luego de graduarse de su colegio, decidió dedicarse de lleno a la música e hizo de esta su carrera y su propósito. “El tren de la música me estaba pasando por el frente y si no me montaba me dejaba”, asegura Antonia.

En 2021, JUANES descubrió el potencial de Antonia y la invitó a cantar en el show inaugural de su gira ORIGEN, por Estados Unidos. Fue tan exitosa su conexión, que junto a sus socios Rafael Restrepo, Camilo Ramírez y José Aristizábal, decidieron firmarla desde su compañía musical 1S.

Antonia llega ahora para demostrar su madurez musical con sonidos frescos y letras personales que dejan ver su esencia y cuentan sus vivencias. Su primer sencillo es ‘19y33′, una canción rebelde y vulnerable, con toques de pop/rock. En ella la artista se ve reflejada como lo que es: creativa, honesta y diferente, alguien que siempre ha tenido muy claro el mensaje que quiere transmitir a través de canciones llenas de sentimientos reales y experiencias personales.

Fue un momento de confusión emocional que la llevó a escribir esta historia de amor en la que hoy se libera. ‘19y33′, fue producida por Julián Tobón y coproducida por Juan Sebastián Espinoza (Lazlo y Yoda), y contó con la producción ejecutiva de JUANES.

“La canción y el video revelan la importancia que tiene para mí la terapia pues, en su momento, hacerla me llevó a un nivel de introspección necesario y valioso. Es una metáfora de la música cómo una gran terapia. Eso es lo que quise plasmar en el video”, dice Antonia Jones.

Antonia crea un proyecto musical versátil y diferente, donde el empoderamiento y la vulnerabilidad emocional se demuestran en el hilo conductor de sus composiciones, cada una con su historia personal detrás de ellas, y demostrando su formación musical en guitarra, piano y composición.

“Desde que empecé mi carrera he tenido muy claro el tipo de artista que quiero ser y el mensaje que quiero transmitir. Esos mensajes de empoderamiento y vulnerabilidad emocional siempre me han atraído. He tratado de ser fiel a mis raíces y mantenerme ´real´ en un mundo que no siempre lo es. Sueño con cambiar el mundo con mi voz y a mí manera”.

La conexión con el público ya la ha vivido Antonia en varias oportunidades. Recientemente, fue invitada al concierto de JUANES en Medellín donde interpretó ‘Fotografía’ a dueto con su mentor, enloqueciendo al público de su ciudad natal con su talento y encanto, y haciendo vibrar a los más de 40 mil espectadores que la oyeron por primera vez y a quienes les dejó claro que el amor más grande de su vida es la música, porque Antonia nació para hacer música.

“Vi la dulzura de una nueva voz femenina de Medellín. La música de Antonia, las melodías que compone y sus canciones, son realmente originales para la música femenina latina en el universo del POP tradicional al que pertenece ella. Es el poderío de Medellín que no solo viene de la música urbana o los excelentes productores que tiene la Ciudad. Su manera de escribir y contar historias es única y su voz es angelical y hermosa. Este tipo de música le hace falta al universo de música femenina”, comentó Juanes.

El video de ‘19y33′, dirigido por Alejandro Murcia e Icho y producido por Álvaro Gilibert y Mike Gutiérrez, fue rodado en el centro de la ciudad de Medellín en un emblemático barrio, Prado Centro.

Antonia lanzará su disco completo en el transcurso de este año, un álbum escrito por ella, dedicado a los diferentes tipos de amor.