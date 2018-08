Ariana Grande, número uno en Estados Unidos y Reino Unido con su nuevo álbum

Ariana Grande ha conseguido su tercer número 1 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos con su cuarto álbum, Sweetener, editado el pasado 17 de agosto a través de Republic Records.

En su primera semana, Sweetener vendió 231.000 unidades, de las cuales 127.000 corresponden a discos en formato físico y el resto en datos digitales, según Nielsen Music.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de cada semana en Estados Unidos basándose en ventas físicas tradicionales, así como ventas de canciones y escuchas de discos completos en digital.

Y es que el éxito de "Sweetener" se veía venir desde hace tiempo, cuando cuatro meses atrás lanzó "No Tears Left To Cry", canción que, hasta el día de hoy, tiene más de 500 millones de visitas en YouTube.

Sweetener es el tercer número 1 de Ariana Grande en Estados Unidos después de Yours Truly (2013) y My Everything (2014). Solo su tercer disco, Dangerous Woman, se quedó sin número 1 se tuvo que conformar con el 2 en 2016.

Asimismo, la diva del pop ha conseguido también su segundo número 1 en Reino Unido con Sweetener en su primera semana a la venta. Allí ha vendido 45.000 copias, según Official Charts Company.

La canción "God Is a Woman", de este mismo álbum, fue controversial por el mensaje que transmite y por su video, siendo un mensaje feminista y de igualdad hacia las mujeres de todo el mundo. El video ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones.