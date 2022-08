Aristóteles lanza “Así soy yo”, un tema inspirado en la libertad del corazón

El video de su canción "Así soy yo" fue rodado en Nueva York, en él prevalece el gran paisaje urbano de la noche de una de las más importantes capitales del mundo. Foto: Cortesía

Aristóteles, el artista de música popular, sorprende a su público con su nuevo lanzamiento musical de talla internacional, “Así soy yo”, un tema inspirado en la libertad del corazón, para esas personas que tienen mucho amor por compartir sin dejar de amar a su pareja.

El artista, que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en todas sus plataformas musicales, se destaca siempre por su versatilidad, no solo a la hora de cantar sino que también de componer, y, lo demuestra en “Así soy yo”, una canción en la que prevalecen los sonidos de la trompeta, las guitarras y el violonchelo, acompañando de manera diferente y original la voz del cantante, y como lo dice en su canción: “Yo me enamoro, conquisto y predico, pero alguien llega, me mira y me invita y yo no puedo, no contengo tanto amor”.