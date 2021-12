Arthur Hanlon estrena su especial navideño “A holiday christmas piano”

"A Holiday Christmas Piano" se estrenó el 10 de diciembre a las 12 del día en la página de Arthur Hanlon. Foto: Vía Instagram

Un año después de superar los dos millones de vistas en Facebook con el livestream de su especial navideño “Un Piano En Navidad” (2020), el pianista Arthur Hanlon y su emblemático piano rojo regresan para regalarnos otro festejo para esta temporada.

El nuevo directo de Arthur titulado “A Holiday Christmas Piano” se destaca con su actuación y su banda sobre un escenario respaldado por mágicas luces. Esta presentación se transmitirá en exclusiva por Facebook. Este mini-especial de cuatro canciones también estará disponible en formato EP, con nuevas versiones de clásicos como “Noche de Paz”, “Villancico de las Campanas” y “Angels we have heard on high”.

Dirigido por Edgar Marrera, el especial fue filmado dentro de la iglesia Church of the Glades en el sur de la Florida, donde Arthur actuó en compañía de un quinteto de músicos y donde también contó con la participación de la ilustre ejecutante de violonchelo King Sophia en una extraordinaria versión rock de “O Holy Night”. La presentación se llevó a cabo ante un fondo de pantallas LED con un deslumbrante show de luces sincronizadas con la música creando una experiencia única.

“A Holiday Christmas Piano” estará disponible en exclusiva por la página de Facebook de Arthur desde el 10 de diciembre. El EP se puede disfrutar a través de todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Pandora, Apple Music y Deezer.

“La Navidad no solamente es mi temporada favorita, sino que es la razón por la cual soy pianista hoy en día”, Arthur expresa. “Mi padre nos trajo un piano en Navidad cuando yo tenía seis años. Me acuerdo de sentarme en las escaleras y escuchar a un amigo de nuestra familia tocar villancicos hasta mucho después que mis seis hermanos ya se habían ido a dormir. Fue algo mágico. Gracias a la Navidad soy pianista, y quiero devolver toda esa alegría y magia a mis seguidores”.