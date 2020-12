La canción, que se realizó en el estudio y sello disquero RT60, contó con la participación de nueve artistas emergentes, que se unieron para que la magia de la navidad llegue a los hogares colombianos, bajo un mensaje de paz y amor. Entre las voces se destacan Linda Habitante, Pio Perilla y Me Dicen JEG.

Nueve músicos colombianos se unieron para mandar un mensaje de paz y esperanza durante la celebración de navidad. Se tarta de “Mensaje de Paz”, canción producida por el estudio y sello disquero RT60. También cuenta con una propuesta sonora diferente a la tradicional navideña, sin dejar a un lado los elementos que la caracterizan, a través de la orquesta sinfónica.

El trabajo musical reunió las voces de Pio Perilla, Linda Habitante, Laura Pérez, Me Dicen JEG, Laura MB, Juanma Palacio, Maite, Pipe León y Gabriela González, para que la magia de la navidad llegue a los hogares colombianos, bajo un mensaje de paz y amor. "Todo lo que ha sucedido este año en nuestro país, con la pandemia, la violencia y muchos otros aspectos nos hizo reflexionar como artistas y buscar una forma de llevar, precisamente, un mensaje de paz que proponga el espacio de reflexión, empatía y amor que tanto necesitamos en nuestro país", cuenta Oscar Acosta, miembro de RT60.

“Mensaje de Paz” busca expresar en su letra y melodía una alternativa a la navidad tradicional, dejando lo material a un lado y los aspectos tradicionales, para transmitir en su lugar empatía, amor y paz. El video de la canción se destaca por un globo rojo. “El globo rojo toma protagonismo en esta historia como medio de comunicación, para poder difundir el “Mensaje de Paz” por toda la ciudad, como todo el equipo quisiera… poder hacerlo llegar a todo el mundo”, explica Acosta.

La idea de “empacar” la canción en un globo nació de Carolina Arango, directora de arte, conocida por trabajar en videos de artistas como Reykon; y de Juanma Palacio. Además contó con el apoyo de Felipe García, de Stick Mostaza.

La canción que se estrenó el 3 de diciembre de este año, ya cuenta con más de 1.000 reproducciones en YouTube.