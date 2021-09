Artistas dominicanos celebran nominaciones a los Latin Grammy

Los cantantes Juan Luis Guerra, Manny Cruz y Covi Quintana celebraron este martes sus nominaciones a la edición 22 de los premios Latin Grammy, que se entregarán el 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

“Gracias a la Academia del Latin Grammy por estas nominaciones que recibimos con alegría! ¡Felicidades a todos los nominados!”, escribió en sus redes sociales Juan Luis Guerra, nominado en las categorías de Grabación del año, Álbum del año, Mejor álbum pop tradicional con “Privé”, Mejor canción tropical con “Pambiche de novia”, Mejores arreglos por “Ojalá que llueva café” (versión Privé) y Mejor video musical versión larga por “Entre mar y palmeras”.

También compite Covi Quintana, en la categoría Mejor álbum cantautor gracias a su más reciente disco, “Mañana te escribo otra canción”.

A través de un comunicado, la cantante dijo que estar nominada “es un verdadero honor”.

Otros dominicanos que competirán en dichos premios son Alexandra, Sergio Vargas, Manny Cruz, Luis Segura y Fernando Villalona, en la categoría mejor álbum de merengue y/o bachata, mientras que Rita Indiana va por mejor nuevo artista.

Para Cruz, su nominación es “una bendición” ya que su álbum ‘Love dance merengue”, con el que compite, es “demasiado especial” para él, dijo en sus redes sociales.

La Academia Latina de la Grabación desveló este martes las nominaciones de los premios más importantes de la música en español y portugués, en los que el cantante colombiano Camilo, con 10 nominaciones, parte como favorito.

Estas celebraciones llegan en medio de las críticas que realizó el músico J Balvin a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino, quien también tuvo respuesta en contra por parte del músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, quien respondió duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy.

“Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, replica el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a “Canción del año” y “Mejor canción urbana” con su tema “Agua” junto a Tainy.

A este le acusa de no haber hecho ese llamamiento cuando en la edición pasada obtuvo 13 nominaciones. “Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, le recrimina.

La polémica arranca tras el reciente anuncio esta semana de los candidatos a la próxima ceremonia de estos galardones, tras el que Balvin publicó el siguiente mensaje: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido . Les damos rating pero no nos dan el respeto”.