Así fue el concierto de Rels B en Bogotá: una mezcla de trap, reguetón y hip hop

Rels B encendió Bogotá con su gira A New Star World Tour, un show cargado de energía y conexión con los fans.

Redacción Vea
Redacción Vea
13 de septiembre de 2025 - 04:40 a. m.
El artista español cautivó al público bogotano con una mezcla trap, reguetón, soul latino y hip hop.
Foto: Laura Sánchez

Con su estilo único que mezcla trap, reguetón, soul latino y hip hop, Daniel brilló en el escenario interpretando algunos de sus himnos más coreados como “La vida sin ti”, “A mí” y “La última canción”, además de sorprender con nuevos sonidos que consolidan su evolución musical.

Más que un show, fue un encuentro entre Skinny Flakk y su gente, que demostró por qué hoy es una de las voces más fuertes de la música urbana.

