¿Rels B se retira de la música? El cantante confirmó que está “cerca del final”

El cantante español Rels B sorprendió a sus seguidores al confesar que su retiro de la música podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban. En una conversación con la revista GQ, el artista aseguró que ya tiene definida la hoja de ruta para el cierre de su etapa creativa, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al medio en otros formatos.

“Estamos más cerca que nunca, sí”, reconoció el intérprete de AfroLOVA 25’, su más reciente disco. “Mi idea es hacer un disco más y ya está. Nada más que eso. Quizá en el futuro haga música yo solo con una guitarra, no sé, y luego algún concierto y demás… pero la etapa creativa y lo que yo podía aportar en la música creo que ya está llegando a su fin”, agregó.

El último gran proyecto de Rels B

Daniel Heredia (nombre real del artista) explicó que no se trata de una decisión precipitada, sino de un ciclo que siente que está cerrando tras más de una década de trayectoria. Aseguró que su próximo álbum será el más completo de su carrera y con el que espera despedirse de esa faceta de creación constante.

“Queda un disco con muchas cosas que decir, creo que va a ser el más completo y más largo y más de todo, pero estamos cerca ya del final”, comentó ‘Skinny Flakk’.

La decisión, sin embargo, no implica alejarse por completo de la música. El artista dejó claro que planea explorar otras facetas, como la producción, la composición para otros cantantes y la creación de proyectos más experimentales: “Quiero retirarme feliz, contento, con todo perfecto, y después ya empezar otros proyectos. Obviamente, la música no va a terminar nunca, pero sí quiero escribir para otra gente, o ponerme a producir, crear una bandita de jazz house o algo así y tocar para divertirnos”.

Rels B y la familia como prioridad

En sus declaraciones, el cantante también se refirió a cómo la vida personal influye en esta decisión. Desde su matrimonio con la influenciadora colombiana Nicole Betancur, con quien se casó recientemente, el músico europeo ha manifestado su deseo de formar una familia y ser un padre presente.

“Construir una familia requiere mucho tiempo, tanto para tener todo bien en la pareja como después si ya tienes hijos. A mí me gustaría ser un padre súper presente. No perderme nada del embarazo, ni del posparto, ni de los dos primeros años”, señaló Rels B en su charla con QG. Para él, compaginar ese propósito con el ritmo de giras y estudios de grabación resulta casi imposible.

De igual manera, reconoció que su decisión también pasa por un aspecto artístico: “Yo llevo en esto desde los 18 años y siento que ya está todo dicho. Si digo algo va a ser repetirlo, no me gustaría caer en un discurso musical repetitivo. Como los futbolistas, saber decir, ‘mira, hasta aquí, jugué bien hasta aquí, me retiré en el Real Madrid’, ¿sabes?”.

De esta manera, Rels B marca un punto de inflexión en su carrera, al anunciar que se acerca a su retiro artístico para abrir espacio a una nueva etapa personal y profesional, en la que la familia y proyectos alternativos tendrán un papel central.