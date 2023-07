Así fue la presentación de Maluma junto al DJ Gordo en Tomorrowland 2023

El Tomorrowland 2023 maneja 14 escenarios en los que en simultáneo, miles de personas disfrutan por más de 8 horas lo mejor de la electrónica en el ya tradicional Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Foto: EFE - VALENTIN FLAURAUD

En Boom, Bélgica se dio inicio al Festival Tomorrowland 2023, uno de los eventos de música más importantes del mundo, que año a año reúne a los mejores Djs y artistas en un escenario que es apreciado por millones de personas que asisten presencialmente y lo siguen de manera virtual a través de las diferentes transmisiones streaming.

Este año, como es costumbre, el festival en su versión Adscendo convocó a los máximos representantes de la electrónica, entre los que se destacan Martin Garrix, Tiësto, Steve Aoki, Afrojack, Dimitri Vegas y Like Mike, entre muchos otros. El cartel que lo componen más de 600 artistas promete poner a vibrar y disfrutar durante dos fines de semana seguidos a los amantes de este género musical.

El colombiano Maluma se presentó junto al guatemalteco estadounidense “Gordo”, quien es considerado como el DJ con mejor clasificación en el mundo. Por medio de redes sociales, el DJ publicó que Maluma lo acompañaría al evento de música electrónica más importante del mundo y así fue. Juntos mostraron al público su canción “Parcera”, una colaboración que lanzaron hace 2 meses.

Line up del Tomorrowland 2023

El Tomorrowland 2023 maneja 14 escenarios en los que en simultáneo, miles de personas disfrutan por más de 8 horas lo mejor de la electrónica en el ya tradicional Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Mainstage, Freedom, The Rose Garden, Elixir, Cage, The Rave Cave, YouPhoria, Terra Solis, Rise, Atmosphere, CORE, Crystal, The Library, y Moosebar son los que estarán presentes este año.