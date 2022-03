Así funciona el sistema Cashless del Festival Estéreo Picnic 2022

El Festival Estéreo Picnic se habría celebrado en abril de este año. Foto: Archivo Particular

Para la undécima edición del FEP se va a utilizar un único medio de pago para adquirir los productos y servicios que se ofrecerán al interior del Festival: la manilla Cashless. Una forma rápida y efectiva que le ahorrará filas y así podrá disfrutar más de los artistas, amigos y la experiencia de Un Mundo Distinto.

La primera manilla Cashless no tendrá ningún costo y para poder usarla debe activarla en el siguiente enlace: www.festivalestereopicnic.com/manillas. Se recomienda guardar el número serial que encontrarás al respaldo de la manilla y registrarla, en caso de cualquier problema será de vital importancia para poder ofrecerte un mejor soporte técnico y resolver cualquier imprevisto. Si por alguna razón debes reemplazar tu manilla, la nueva tendrá un costo adicional de $35.000 COP.

El recuadro amarillo señala número serial que encontrarás al respaldo de la manilla

¿Qué es Cashless?

El Cashless es un sistema de pagos electrónicos que será tu única forma de comprar productos en los restaurantes, las barras de licores, Feria Vassar FEP y el merch oficial del Festival, entre otros.

¿Cómo obtengo mi manilla si tengo combo o cualquier VIP?

La manilla de Combo General, Combo VIP e Individual VIP te servirá como manilla Cashless.

¿Cómo obtengo mi manilla si tengo boleta individual?

En caso de contar con boleta Individual General, puedes reclamar tu manilla Cashless en los puntos de venta de Entradas Amarillas ubicados en Sánchez en la Calle 85 No. 12-25 o en la Calle 53B No. 25-21 en el Centro Comercial Galerías Local 1063, Salida 6 sobre la carrera 27. También podrás recibirla al ingresar al Festival. Si no la recibes, puedes reclamarla en los Puntos Cashless que encontrarás distribuidos en el Campo de Golf Briceño 18 los días del evento.

Si la reclamas previamente debes tener en cuenta que la manilla Cashless FEP NO funciona como manilla de acceso, debes presentar tu boleta individual para ingresar al festival. No olvides que debes recargar tu manilla.

¿Cómo recargar tu manilla Cashless antes del festival?

Si precargas la manilla antes del Festival recibirás una bonificación del 10% del valor recargado, puedes hacerlo en www.festivalestereopicnic.com/manillas o en los puntos físicos de Entradas Amarillas. La precarga mínima es de $30.000 COP. El valor de la bonificación no es reembolsable, podrás gastar este saldo únicamente dentro del Festival. Recuerda que la precarga online ya está habilitada y estará disponible hasta el 24 de marzo a las 23:59.

¿Cómo recargar tu manilla Cashless durante el festival?

También podrás cargar tu manilla durante el Festival en los Puntos Cashless ubicados en el Campo de Golf Briceño 18, con tarjeta crédito, débito y/o efectivo. No existe monto mínimo de carga durante el Festival. Descarga la App oficial del FEP para encontrar el Punto más cercano a tu ubicación en el Festival.Durante los días del Festival la plataforma de precarga on-line NO estará habilitada y solo podrás recargar tu manilla en los puntos Cashless del Campo de Golf Briceño 18.