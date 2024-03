Así le fue al Festival Estéreo Picnic en su edición número 13

El Festival Estéreo Picnic es un evento musical alternativo y cultural que se celebra anualmente en la ciudad de Bogotá, Colombia, fundado en 2010. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El Festival Estéreo Picnic, que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, según datos recopilados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de la misma ciudad, registró una asistencia de más de 159,000 espectadores. Además, señala que se generaron alrededor de 14,000 empleos directos y 53,000 empleos indirectos que impulsaron la economía local. Se estima que los turistas que asistieron al festival invirtieron aproximadamente 70,000 millones de pesos en la ciudad y que más de 10,000 personas fueron movilizadas en Transmilenio.

El festival también asignó recursos para apoyar iniciativas culturales en la ciudad, destinando 5,400 millones de pesos por concepto de parafiscales.

El primer día del Festival Estéreo Picnic (FEP) contó con las actuaciones de Limp Bizkit, Hozier, Kings of Leon y King Gizzard & The Lizard Wizard. Limp Bizkit hizo su debut en el festival después de una carrera de 30 años. Hozier fusionó elementos de blues, gospel, soul y algunas insinuaciones jazzísticas con el folk, mostrando su conexión con la cultura afroamericana. Kings of Leon interpretó sus clásicos del rock alternativo, mientras que King Gizzard & The Lizard Wizard ofreció una actuación de rock psicodélico.

En el segundo día del picnic se llevaron a cabo diversas actuaciones musicales, destacándose la presentación de Arca, una artista transgénero que también se desempeña como cantante y productora. La banda de rock estadounidense-colombiana Divino Niño, integrada por Camilo Medina, Javier Forero, Guillermo Rodríguez-Torres y Pierce Codina, ofreció un espectáculo que fusionó elementos de psicodelia y dream-pop. Los más esperados de la noche fueron Phoenix, Sam Smith y Proyecto Uno, quienes brindaron actuaciones memorables en diversos escenarios del festival.

El tercer día se destacó por la diversidad y la presencia de artistas latinoamericanos. Hubo actuaciones memorables como la del Grupo Frontera, que fusionó la música regional mexicana con el reguetón. Además, se recibió con entusiasmo a leyendas como Fruko y sus Tesos, y se disfrutó de la música de artistas emergentes como El Kalvo, con su propuesta de rap bogotano. También se destacó la participación de artistas colombianos como Feid y Blessd.

En el cuarto día del festival, una de las bandas más esperadas fueron The Offspring y Blink 182, que cerraron el escenario principal con un set lleno de éxitos y momentos nostálgicos para los fanáticos. The Offspring tocó éxitos como “Come Out and Play” y “The Kids Aren’t Alright”, así como un tributo a los Ramones. Por su parte, Blink 182, debutando en Bogotá, ofreció una actuación emotiva, incluyendo una dedicatoria a la memoria de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters recientemente fallecido, con la interpretación de “I Miss You”.

Otras actuaciones destacadas incluyeron la presencia de Arcade Fire, quienes después de siete años regresaron a Bogotá, y The Blaze, un dúo de electrónica y música alternativa que ofreció una hora de baile frenético y momentos de calma.