Así se vivió el concierto de La Etnnia y Tres Coronas en Bogotá

El Festival Rec Room fue un impresionante puente que conectó las leyendas del rap colombiano con la nueva escuela. Además, demuestra que desde la resistencia, la contracultura y la sinceridad se han dejado atrás las narrativas y prácticas violentas para alcanzar los sueños a través del papel y lápiz, latas de aerosol, baile y creación musical. Una perfecta ceremonia, producida por Get Down Producciones y SoundTrip, que no solo se suma a la larga listas del boom de conciertos en el país, sino que se da en el marco de la celebración de los 50 años del Hip Hop, que se celebrará el próximo 11 de agosto.

Foto: Cortesía Rec Room / @richieseg