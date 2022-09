Así suena “No se me ve tan mal”, el último sencillo de Ventino

Para el video de "No se me ve tan mal", Ventino recreó una cárcel lujosa en los estudios de Fox. Foto: Cortesía: Sony Music

Ventino, revela su nuevo sencillo y vídeo musical titulado “No se me ve tan mal”. La canción perfecta para el desamor, donde las relaciones no salen de la forma esperada.

(Lea también: David Bowie: se subasta por 227 mil dólares el manuscrito original de “Starman”)

Ventino se inspira para esta canción en esos momentos donde la tusa se esta pasando y superando, no es un estado que hay que evitar. Todo lo contrario, es un estado liberador. Como dice el coro de la canción: “tú me rompiste el corazón pero no se me ve tan mal”.

Este vídeo es uno de los preferidos por la banda ya que su producción es completamente diferente a lo que venían haciendo.

Es un performance en el que buscan conectar con su público en esos momentos donde se sienten encarcelados por los días difíciles, pero al final liberándolos y armando una fiesta para dar el siguiente paso.

Grabaron este vídeo junto a la productora, Duro. Su Head Creativo el infuencer Alejandro Pacheco, hizo cameos especiales por la locación de todo el videoclip en los estudios de Fox, donde recrearon una cárcel de una forma lujosa.

(Le recomendamos: Yoav Eshed, la esencia del jazz desde Nueva York para el mundo)

Este vídeo es el cierre de un nuevo proyecto de Ventino, por el cual están trabajando,realizando una trilogía para contar historias diferentes.

Una vez más, Natalia, Makis, Olga y Camila brindan a sus seguidores, una melodía de amor y romanticismo que reflejan lo mejor de Ventino, sin dejar de lado la nueva propuesta musical que la banda ha venido presentando en sus últimos lanzamientos musicales.

Vienen más aventuras para Ventino, donde desean realizar una gira en 2023 y seguir acercándose a sus fans.