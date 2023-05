“Autogol”, así es el nuevo álbum del artista colombiano Duplat

Su título viene de la idea que tuvo Duplat de hacer un álbum que fuera dedicable y terminó siendo casi todo lo contrario. Foto: Cortesía

Duplat presenta hoy su más reciente trabajo discográfico “Autogol”, junto con el sencillo, “Nadie lo diría”, bajo el sello M3 Records. Tras los exitosos sencillos lanzados durante el 2022 y comienzo del 2023, “Autogol” se convirtió en el álbum más esperado de la carrera del artista bogotano. Este álbum enfrasca las dos caras de la música de Duplat: el sentimentalismo, de la mano del piano y la nostalgia, contra canciones que son más energéticas y vigorosas.

Es un álbum cuenta con una paleta de colores amplia entre lo depresivo y lo eufórico. Su título viene de la idea que tuvo Duplat de hacer un álbum que fuera dedicable y terminó siendo casi todo lo contrario, una dedicatoria fallida: un “autogol”.

“Siento que ‘Autogol’ es mi verdadero álbum debut; todo lo que había hecho antes fue más experimental, probando sonidos como un ejercicio. Este ha sido el único álbum que he concebido desde el principio como un proceso coherente y cuyo sonido me gustó y me enorgulleció”, dice el artista.

Por su parte, el sencillo “Nadie lo diría” –descrito como “la canción ideal del álbum” por el artista– marca un cambio muy importante en su música, pues en comparación con el resto de su discografía melancólica y sentimental, con esta canción explora facetas más rítmicas y movidas del pop clásico que puedan combinarse con el aura melancólico y sentimental que ha venido teniendo su música. La canción relata una fiesta de una pareja que está en los últimos momentos de su relación.

Es interesante el contraste que transmite la vida de la melodía con la trama trágica de su letra. Es la canción que mejor representa el álbum, pues captura el tono pesimista y a la vez burlón para hablar de cosas no tan agradables. “Es una exploración temprana que he hecho de incluir cada vez más sintetizadores en mi música con un balance positivo con los vientos y teclados, fundamentales en mi música”, menciona el artista bogotano.