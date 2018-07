Bad Bunny, cantando en la tarima del Tomorrowland

Como suele ser habitual en Tomorrowland, las sorpresas están al orden de la noche. Si el viernes Steve Aoki pinchó el remix de The Truth Untold, de BTS, el sábado, Alesso subió "la temperatura" con la colaboración de Bad Bunny, que conquisto al público del festival. (Le puede interesar: Enrique Iglesias estrena "El Baño" junto a Bad Bunny)

Le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela, la música hispana está de moda. Y más si le sumamos algo de trap, ese estilo que, de un tiempo para acá desbancó todo lo habido y por haber. Con unas gafas de sol y una bandera de Puerto Rico, Bunny se subió al escenario para cantar su parte en la canción "I Like It" de Cardi B. Sea dicho de paso que en este tema, con toques cubanos, también participa el multiventas J Balvin. (Le puede interesar: Cardi B estrena video junto a J Balvin y Bad Bunny)

A los más puristas de la electrónica puede que esta actuación no les cuadre mucho pero Tomorrowland va más allá. Eso viene a significar que el macroevento de Boom ya no solo se cierne a la electrónica, aquí caben más estilos y más si gustan al público. Véase cómo gritó el respetable cuando rompió esta mezcla.

"Jesucristo me abraza", entona el boricua subido en el escenario. No hay lugar en el que no suene Bad Bunny con fuerza. Y ya que parece no tener límites, ¿por qué no iba a estar presente en Tomorrowland?

El resto de la actuación se cierne a ritmos EDM (Electronic Dance Music) de lo más esperados por parte de Alesso. Lejos de lo puramente musical, esta actuación es un hito para los hispanohablantes. No es que haya cantado en español, no. Es que ese chico, que un día trabajó en un supermercado, está cumpliendo su sueño. (Le puede interesar: Bad Bunny estrena video junto a J Balvin y Prince Royce)

Y ya de paso, aunque parezca algo ridículo, está consiguiendo inyectar el español en territorio Trump, además de unificar lo que el Marshall de Estados Unidos quiere separar, lo hispano y lo estadounidense. "Todos los míos estamos bien, estamos bien", dijo el puertorriqueño.