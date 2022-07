Banda tributo Dr. Queen llega al Teatro Cafam

Dr.Queen se formó en el año 2000 por médicos argentinos de un hospital de La Plata. Foto: Cortesía

Con artistas llegados desde Argentina, el Teatro Cafam presentará los más grandes éxitos de Freddie Mercury, desde su etapa en Queen hasta su faceta de solista, en géneros como rock, baladas y disco, los próximos 29 y 30 de julio, a las 8: 00 p.m.

En este show, los asistentes podrán disfrutar las canciones más emblemáticas de la agrupación británica como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “Somebody to Love”, “Innuendo”, “The show must go on”, “The great pretender”, “I was born to love you”, entre otras.

“Con este gran tributo, llegará “Dr. Queen” con su reconocido espectáculo, un show que ha tenido giras en Europa y Latinoamérica. En esta ocasión, el público del Teatro Cafam hará un viaje en el tiempo, recorriendo diferentes etapas, canciones y los grandes momentos de Freddie Mercury y de Queen”, comentó el director de cultura, relaciones públicas y medios de Cafam, Fernando Barrero.

La banda Dr. Queen se formó en el año 2000 por médicos argentinos de un hospital de La Plata. Hoy, con más de 620 shows en directo, en varios continentes, la vida de Jorge Busetto, creador de la banda se ha transformado poco a poco, exhibiendo así en cada show, entre 12 a 15 vestuarios por presentación.