Bebe Rexha estrena "You can't stop the girl", canción de "Maléfica: dueña del mal"

CulturaOcio - Europa Press

Bebe Rexha revela su nuevo sencillo, "You can't stop the gir", que será el tema principal de la banda sonora de la nueva película de Disney "Maléfica: dueña del mal". (Le puede interesar: Disney renueva su universo con nuevos personajes y películas originales).

La película está protagonizada por Angelina Jolie, a la que vuelve a acompañar Elle Fanning como Aurora o Juno Temple. Michel Pfeiffer es una de las nuevas caras de esta segunda entrega, que también cuenta con Harris Dickinson o Robert Linsday.

La cinta está dirigida por Joachim Ronning, y llegará a las salas el 18 de octubre de 2019. La canción de Bebe Rexha es la guinda que ultima los preparativos para el lanzamiento.

"You can't stop the girl" ha sido co-compuesta por Bebe y sigue el lanzamiento del track "Not 20 Anymore", que se lanzó en su 30 cumpleaños.

"Maléfica" es una lectura moderna de "La Bella Durmiente" que ahonda en la historia del personaje de la bruja Maléfica, fue un éxito, subiendo al tope de la taquilla en América del Norte en 2014 y que en su estreno obtuvo más de 750 millones de dólares en todo el mundo.

"Maléfica: dueña del mal" comienza varios años después de la primera parte, pero sigue explorando la compleja relación entre la bruja y Aurora, que está preparándose para ser Reina. Las dos formarán nuevas alianzas para enfrentarse a nuevos adversarios para proteger los páramos y las criaturas mágicas que viven en ellos. Inicialmente, "Maléfica: dueña del mal" estaba prevista para estrenarse en 2020, pero Disney confirmó que llegará a salas de cine en octubre de 2019.