Beto Zabaleta: no hay hace diez años un clásico en el vallenato

El próximo álbum del artista sería lanzado en el 2023 e integraría compositores de vallenato clásico. Foto: Cortesía

El artista vallenato Beto Zabaleta, al lado de su acordeonero José Luis Villa, dio a conocer que lanzará un nuevo disco, antes de que acabe el 2023. Esto tras anunciar dos canciones a modo te anticipo llamadas “Ella es” del compositor guajiro Rafael Manjarrés y “Junto a ti de Leo Durán, perteneciente a la dinastía que encabeza Alejandro Durán.

“Teníamos ocho canciones esta dos fueron las que más me llenaron y aquí las plasmamos y yo creo que la gente la ha acogido con mucho cariño. Esa va ser la línea del nuevo cd que estaremos preparando para fin de año”, aseguro Zabaleta.

El cantante oriundo de El Molino, Guajira, llevaba ocho años sin lanzar una producción musical al mercado y esta vez llegó con una propuesta tradicional vallenata y criticó a las producciones actuales que se están haciendo dentro del género. El Espectador habló con el artista.

¿Ya tienes elegidos los compositores para esta nueva producción?

Yo escucho a todo el mundo, si son nuevos, mejor, porque de pronto hay artistas que no escuchan lo nuevo. Pienso yo visitar a todos: a Fabián Corrales, Omar Geles, Iván Ovalle, Roberto Calderón, Marciano Martínez.

Hay un compositor recurrente en toda su producción musical, ¿qué significa para usted Rafael Manjarrés?

Parece que Rafa hiciera las canciones para que yo las grabara. El contenido me enamora, me llega, parece que las canciones las hiciera yo. No sé qué hay que nos asemejan tanto las composiciones y el canto mío con las canciones de Rafa.

¿Qué balance hace usted entre la camada de compositores clásicos, que mencionó anteriormente, a los de la actualidad?

Me parece que se está saliendo del contexto de lo que es el verdadero vallenato. Hay que seguir con la esencia como lo hizo Escalona, que no pasa de moda nunca. Hay personas de 12 y 15 años que cantan hoy las canciones que yo grabé e n los 80 como si hubiese sido ayer. Eso quiere decir que el vallenato de poesía no ha pasado de moda. Va de generación en generación.

Usted es una de las mejores voces que tiene el vallenato, ¿cómo ve a los intérpretes contemporáneos?

La verdad no veo hasta ahora nada que me llame la atención. Cada cual tiene sus buenas intenciones y sus deseos de salir adelante, pero a mí no me ha llenado ninguno nuevo.

Un artista como Silvestre Dangond, reciéntenme homenajeado, ¿qué opinión le merece?

Cuando comenzó con el vallenato vallenato, se puso en los primeros lugares, luego cambió la identidad y bajó mucho. Si rescata lo que venía haciendo de pronto de puede ir bien nuevamente.

Son varias razones que le adjudican a la crisis del género, ¿cuáles son las suyas?

Creo que el vallenato ha venido evolucionando permanentemente. Nosotros salimos con un buen disco en el año 77 y de ahí para acá, de pronto con altibajos en ciertas producciones, me he mantenido en el mismo sitial. Creo que de pronto hay una crisis porque han dejado de grabar los grandes como Poncho, Villazón, se murió Diomedes y Oñate, yo estaba sin producir. Y por el otro lado, una cantidad de jóvenes que se meten a un estudio a producir y ya se creen cantantes, entonces eso hay que independizarlo, de la música vallenata de la música cualquiera.

Los nuevos productores contemporáneos de vallenato, le llaman “salchipapa” a las nuevas creaciones, para decir que es una mezcla de muchas cosas, ¿usted ve eso como vallenato?

Para mí eso no es vallenato. Han cambiado el concepto totalmente. Se ponen ahora pantalonetas, bermudas, camisillas, unos gafones que no se les ve la nariz tampoco, pelo largo... El vallenato se ha caracterizado por su seriedad en tarima. Yo me mantendré con mi idiosincrasia frente a la música vallenata. Me parece que están fuera de contexto.

¿Qué deben hacer las nuevas generaciones?

Creo que esta es una plana lo que se está poniendo y se les está diciendo que este es el verdadero vallenato. Cojan este camino que es lo que perdura. No hay hace diez años, de toda la gente nueva que ha grabado, un clásico. Ni uno. Nosotros tenemos 70, 80 clásicos.

¿Son canciones que se quedan en el olvido?

De pronto le dan dos meses de redes y desaparecen del oído de la gente.