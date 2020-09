Blues & Folk Festival 2020: once conciertos para disfrutar virtualmente

18 artistas en escena y 15 encuentros pedagógicos hacen parte de la programación de este evento que hace parte de la Temporada de Festivales de Cali.

Hasta el 3 de octubre de 2020 se realiza el Blues & Folk Festival 2020, un evento que bajo el lema “Músicas que cuentan historias” hará un llamado a la unión desde la virtualidad a través de historias contadas desde la música.

Organizado por el Centro Cultural Colombo Americano, este evento musical que hace parte del patrimonio cultural de la ciudad con la Temporada de Festivales de Cali recibió este año el premio internacional Keeping The Blues Alive Award por parte de la Blues Foundation en Memphis, Tennessee (EE. UU.), reconocimiento que ubica a Cali en la escena mundial de la música afroamericana raizal, el blues y otros géneros relacionados.

Esta esta celebración de las músicas raizales deleitará al público con una selección especial de artistas provenientes de Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Argentina e Irlanda.

La nómina de artistas internacionales estará compuesta por Lakota John, Ben Rice, Jonn del Toro y Austin Walkin´Cane, prodigiosos guitarristas y vocalistas de los Estados Unidos; Haase One Man Band, gran referente del blues en Paraguay; Pancho Ocampo de Argentina y Kevin McCaffrey de Irlanda, ambos virtuosos guitarristas radicados en Cali.

El talento nacional estará representado por la agrupación Aleteos desde Antioquia y la representación del blues y folk caleño estará a cargo de las agrupaciones The Blue Turtles, Loto, Madriguera, Honey Ash Walkers, Cali Blues Brothers, Abad and The Black Seeds y los solistas Victor Roll y Vanegas Blues.

Así que aún en formato digital, el festival continúa brindando espacios de intercambio cultural que fortalecen la escena artística local, desde sus procesos de interpretación, creación y circulación. Desde su enfoque pedagógico, el festival busca despertar la curiosidad en las audiencias acerca de las conexiones entre las músicas raizales y otros géneros contemporáneos de Estados Unidos, Colombia y el mundo.

Puede disfrutar el evento en este enlace.

Invitados internacionales

Lakota John: guitarrista y vocalista de Sureste de Carolina del Norte (EE. UU.), que creció escuchando la biblioteca de música de su padre. A los 6 años aprendió la armónica y a los 7 años la guitarra. Lakota John combina las raíces del blues, rock y Jazz con la guitarra slide, banjo, piano y mandolina. Agrega un poco de armónica y mezcla parte de su herencia indígena con sonidos de flauta nativa americana.

Ha sido nominado a los American Music Awards a la mejor grabación de blues, y recientemente ganó un premio Carolina Music Award en la categoría de Mejor American/ Bluegrass. También ganó el primer lugar en la competencia Road to Memphis PBPS Blues Challenge Solo / Duo en 2019.

Ben Rice: innovador guitarrista estadounidense, reconocido por su poderoso estilo vocal. Con su música original, Ben brinda una mezcla de las raíces musicales de soul, delta- blues y funk a través de su curiosa colección casera de sigar box guitar.

Su inspiración viene de leyendas como Muddy Waters, Eric Clapton, B.B King y Stevie Wonder. Y mientras su objetivo es honrar los orígenes y la historia de la música, es precisamente el estilo particular con el que aborda el género lo que le ha permitido ganarse numerosos premios incluyendo en el 2019 el Sean Costello Rising Star Award y tres nominaciones de la organización National Blues Fundation, en el 2019 Blues Music Awards por su album “Wish the World Away”.

Jonn del Toro Richardson: tuvo su inicio en la música a temprana edad, gracias a su familia. Su madre y hermanos tocaban en una banda de mariachis que hacía giras por el sur de los Estados Unidos. Así, el artista tomó una guitarra por primera vez iniciando sus 20 años para sumergirse en los ritmos del Country, Motown, R&B, Classic Rock y una gran variedad de géneros, agudizando su destreza en su instrumento preferido y trabajando en diversas bandas musicales.

Luego de escuchar el Blues, supo de inmediato que había encontrado su lugar en la música. La sociedad de Jonn con Diunna Greenleaf, su rol en Blue Mercy Blues Band y el apoyo del Blue Shoe Project en Dallas, Texas, lo llevaron al International Blues Challenge en Memphis, Tennessee, en 2005. En esa misma competencia, Richardson fue honrado con el Albert King Award como el guitarrista joven más prometedor del certamen.

Austin Walkin´Cane: cantante de Blues de los Estados Unidos, compositor y gran exponente de la técnica guitar slide. Se desempeña con versatilidad en el campo acústico, como solista, en duo al igual que en bandas eléctricas. Ha realizado giras por Australia, Colombia, Nepal, Francia, Alemania, Inglaterra y Gales. También ha atravesado Estados unidos, donde una de sus más notables travesías fue desde Nueva Orleans, Louisiana hasta Alaska tan solo con su guitarra en la mano.

Haase One Man Band: guitarrista originario de Villarrica, residente en Encarnación (sur de Paraguay), es un gran representante del Blues en su país, y de la provincia de Misiones, Argentina, donde trabaja permanentemente. Su estilo navega por el blues tradicional, el Mississipi Blues (especialmente el hill country blues y el delta), el rockabilly, el surf, el rock and roll y el R&B, entremezclados con elementos del rock nacional paraguayo, respetando los códigos tradicionales, pero al mismo tiempo buscando un estilo propio.

Pancho Ocampo: guitarrista y vocalista argentino. lleva más de cinco años dedicado al estudio del Blues y otras formas de la música Folk de los Estados Unidos. Acompañado por su guitarra acústica, al modo de los ‘songsters’ itinerantes de la preguerra, recorre la historia de la música de ese país a través de antiguas canciones, e invita al espectador a sumergirse en un paseo por ella, regalándole una experiencia inolvidable.

Kevin McCaffrey: cantautor irlandés que lleva viviendo en Cali desde hace más de 10 años. Kevin fusiona géneros como el rock, blues, folk y música celta de su país natal para crear un sonido totalmente original. Los artistas que más le han influenciado como músico son The Beatles, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bob Dylan y Johnny Cash.

Invitados nacionales

Aleteos: dúo de El Carmen de Viboral (Colombia) creado en el año 2015, que revela aires de la música de Colombia y de las raíces folklóricas de Latinoamérica, creando una música acústica que podría denominarse nuevo folklor, fecundando su sonoridad con diversos instrumentos de cuerda, percusión y dos voces que armonizan. El grupo se relaciona con la canción latinoamericana, a través de la poética que teje, poniendo especial énfasis en la relación de la música con la defensa del territorio, la naturaleza y la ancestralidad.

Abad & The Black Seeds: agrupación caleña liderada por Abad Fajardo (cantautor) y Carlos Benedetti (guitarrista y productor). En el proceso, la banda ha tenido un interesante viaje creativo desde el año 2016, integrando a sus producciones discográficas y shows en vivo sonidos como el blues tradicional, soul, R&B y funk.

Cali Blues Brothers: dúo de Blues tradicional conformado en el 2015 por Manuel Restrepo en armónica y voz (Cali, Colombia), y Junior Flores Martínez, en guitarra y voz (Buenos Aires, Argentina). Su trayectoria los ha hecho merecedores del Premio Culebra a la “Mejor banda de Blues del Suroccidente Colombiano” (2017). Han compartido escenario con grandes exponentes estadounidenses del género, como Karen Lovely, Ben Rice, Stoney B, Tail Dragger, Bob Stroger, Big A Sherrod, LaRhonda Steele, entre otros.

Honey Ash Walkers: banda blues-rock que combina el alma del pasado con la modernidad del presente. Formada en 2015, está compuesta por la vocalista canadiense Monika Maria Aniela Pawlak y los colombianos: el guitarrista Julián Betancur Rozo, la bajista Jennifer Arias, y el baterista William Gómez Arboleda, músicos con más de 10 años de experiencia en la escena musical. Están influenciados por el blues y el rock, pero también incorporan elementos de géneros musicales como jazz, funk, folk, bluegrass y más.

Vanegas Blues: guitarrista, cantautor, vocalista y productor caleño. Fundador de Antología Banda Rock 1988 (“Introspección”, 1991; “Demoler”, 1993 y “El Mohan”, 1995). Fundador de Vulgarxito 1999 en Bogotá (ocho álbumes a la fecha, “El Primer Polvo”, 2000; “Huele a Mierda”, 2005; “Boleros del Ayer”, 2010; “El Cuarto”, 2011; “Barco Viejo”, 2013; “Diablues”, 2016; “Memphis”, 2017 y “Dolor de Perro”, 2018)

Madriguera: dúo que nace a finales de 2018 en la ciudad de Santiago de Cali con la vocalista Málory Romero Tovar y el guitarrista John Idárraga. Su propuesta es un concepto acústico donde integran los géneros del blues, el folk, el country, el rock, por mencionar algunos, para elaborar canciones de un sonido natural, sencillo y directo.

Las Tortugas Azules: proyecto musical de blues rock colombiano. Son miembros fundadores de la Colombian Blues Society, avalados por la Blues Foundation de los Estados Unidos; han sido gestores de eventos y festivales a nivel nacional formando parte de la nómina más importante del Blues de Colombia. Hasta el momento tiene cinco producciones discográficas: “TBT Tribute” (2012), “The Blue Turtles” (2014), “Power Trio” (2015), “Azul Profundo” (2018) y “Tortugas Azules” (2020).

Víctor Roll: guitarrista, compositor e investigador egresado del Instituto Popular de Cultura. Empezó sus estudios de piano a la edad de 11 años, pero su verdadera pasión es la guitarra, la cual empezó a estudiar desde la edad de 15 años. Tomó clases de guitarra clásica y popular con el maestro Carlos Arturo Torres, sin embargo, su interés por el blues, el jazz y el rock lo ha convertido en asiduo autodidacta.

Loto: proyecto musical creado en la ciudad de Cali en el año 2020 por tres de los músicos más reconocidos de la región: Santiago Jiménez Blanco, guitarrista y productor musical; Felipe Varela Chávez, bajista y contrabajista y; Luis Carlos Ochoa, baterista y pianista. Este trío, desde sus experiencias suman una trayectoria de colaboración con algunas de las agrupaciones más emblemáticas del país, y han recorrido importantes escenarios alrededor del mundo.