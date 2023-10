Bob Dylan recupera en álbum con temas inéditos su gira por Japón en 1978

El artista ganó el premio Nobel de Literatura en 2016 por "haber creado, en el marco de la gran tradición de música estadounidenses, nuevos modos de expresión poética". Foto: Agencia EFE

En 1978 el artista estadounidense Bob Dylan pasó por Japón llevando sus letras por el país del sol naciente. De aquella cita, que incluyó con once actuaciones, ocho fueron celebrados en el Nippon Budokan Hall de Tokio y dos de ellos fueron grabados, los del 28 de febrero y el 1 de marzo, que sirvieron como base para el lanzamiento ese mismo año del disco “Bob Dylan at Budokan” con 22 interpretaciones. Ahora, el cantante lanzará un disco con canciones inéditas titulado “The Complete Budokan 1978″.

Por primera vez las actuaciones completas de Dylan en aquel escenario japonés podrán escucharse en una versión remasterizada. El lanzamiento del álbum será el próximo 17 de noviembre. A partir de las cintas originales multipista de 24 canales y que, en su edición más lujosa, llegará integrada por 4CD, con un total de 58 cortes, 36 de ellos nunca antes publicados.

Considerado uno de los cantautores más importantes e influyentes de la historia, en aquel 1978 en el que salió de gira mundial para ofrecer 114 conciertos, ya había publicado lo más granado de su discografía, inaugurada en 1962 con el homónimo “Bob Dylan”.

El disco llega 45 años después de las primeras presentaciones de Dylan en el país asiático, a donde ha regresado en diversas ocasiones, algunas de las más reciente en abril de 2020. “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the Wind”, “The Times They Are A-Changin’” o “Mr. Tambourine Man” aparecen en este trabajo en directo.

Bob Dylan es uno de los artistas con mayor número de reconocimientos. El música ganó un Premio Óscar y un Globo de Oro por su canción “Things Have Changed” que se escuchó en la película “Loco fin de semana”, estrenada en el año 2000 y protagonizada por Michael Douglas. Asimismo, a lo largo de su carrera ha ganado 10 premios Grammy, de las 38 nominaciones que ha obtenido.

En 2016, el estadounidense recibió el Nobel de Literatura, el primer músico en recibir el galardón. Se le entregó el preciado premio por “haber creado, en el marco de la gran tradición de música estadounidenses, nuevos modos de expresión poética”, según explicó la academia sueca en su momento.

