“Bob Marley: One Love”, la banda sonora de una leyenda

La cinta biográfica de Bob Marley es producida por la familia del cantante y uno de sus productores es Brad Pitt. Foto: foto fija trailer movie

El lanzamiento mundial de la banda sonora original de la película Bob Marley: One Love en formato digital ya está disponible a través de UMe/Island Records/Tuff Gong.

Bob Marley and the Wailers - One Love: Original Motion Picture Soundtrack incluye 17 de las grabaciones más conocidas de la difunta estrella del reggae, que aparecerán en el drama biográfico del director Reinaldo Marcus Green. La película se estrena en los cines de todo el país el 14 de febrero. Disfruta de Bob Marley and the Wailers - One Love: Original Motion Picture Soundtrack.

La música de la banda sonora de Bob Marley: One Love procede de varios de los álbumes de Island que lanzaron a Marley al estrellato: Catch a Fire (1973), Burnin’ (1973), Rastaman Vibration (1976), Exodus (1977), Kaya (1978) y Uprising (1980).

Varias de las canciones ocupan un lugar destacado en el recopilatorio de éxitos multiplatino “Legend”, de 1984. Reconocido como el álbum de reggae más vendido de todos los tiempos, ha permanecido más de 800 semanas en la lista Billboard 200 y recientemente ha superado los 18 millones de copias vendidas en Estados Unidos.

La banda sonora de Bob Marley: One Love ya está disponible en Dolby Atmos mezclada por Nick Rives, que mezcló “Legend”, “Exodus”, “Catch A Fire” y “Burnin’” en colaboración con el patrimonio de Marley.

Producida por Paramount Pictures en colaboración con la familia Marley, Bob Marley: One Love está protagonizada por Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Barbie, Peaky Blinders) como Marley, Lashana Lynch (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, No Time to Die) como su esposa Rita, y James Norton (Little Women, Mr. Jones) como el fundador de Island Records, Chris Blackwell. Vea el tráiler de Bob Marley: One Love.

La película

Bob Marley: One Love explora la vida y el legado del magnético cantautor Marley, cuyas grabaciones Island de los años 70 consagraron tanto al músico como al reggae jamaicano en la escena internacional. Centrándose en un período crucial y tumultuoso de su vida, la película abarca el intento de asesinato en su casa de Kingston en diciembre de 1976, en medio de un período de intensa violencia política en Jamaica que dejó a Marley, su esposa y su manager heridos; su impresionante aparición en el concierto gratuito Smile Jamaica dos días después del ataque; su estancia en Inglaterra, donde grabó su álbum superventas Exodus; y su dramático regreso a los escenarios en Jamaica en el concierto por la paz One Love de abril de 1978. Por primera vez en la gran pantalla, descubra la poderosa historia de superación de Bob y el viaje que hay detrás de su música revolucionaria.

“La música de Bob está llena de conciencia y mensajes de unidad y amor”. Ziggy Marley reflexiona: “Sus palabras y la forma en que vivió su vida siempre han inspirado a la gente a ser mejor. Estamos orgullosos de compartir la historia de mi padre con esta película y de seguir difundiendo sus mensajes con su música.”

El 14 de febrero, Tuff Gong/Island Records publicará Bob Marley: One Love (Music Inspired by the Film), un EP de siete canciones con nuevas grabaciones de composiciones de Marley a cargo de Daniel Caesar, Kacey Musgraves, Wizkid, Leon Bridges, Jessie Reyes, Bloody Civilian y Skip Marley, nieto de Marley.

El 6 de febrero nació en Nine Mile, un pueblito de Jamaica, Robert Nesta Marley más conocido como Bob Marley (1945 - 1981), la conocida leyenda del reggae, quien estaría cumpliendo este 2024, 79 años, fue una figura cuya música revolucionaria, no solo le hizo famoso por difundir la cultura jamaiquina alrededor del mundo, sino el movimiento rastafari.

Producida por su hijo Ziggy y su viuda, Rita Marley, la vida del ícono que convirtió el reggae, más que un género, en un estilo de vida que predica la unidad y el amor como pilares, llega a la pantalla grande con Kingsley Ben-Adir (Barbie, 2023) encarnando al rey del reggae, junto a Lashana Lynch, quien interpreta a su esposa Rita Marley.

La película llega a los cines el 15 de febrero de este año.