“Bogotá, no los merezco”: Eladio Carrión vivió una noche mágica en el Movistar Arena

El artista ya había actuado en Bogotá en marzo de 2025, como parte del cartel del festival Estéreo Picnic. Foto: Instagram @eladiocarrion

Eladio Carrión debutó este 10 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá con un concierto que ratificó por qué su nombre suena cada vez más fuerte en la escena urbana. Como parte de su gira Don Kbrn World Tour, el artista estadounidense —de raíces puertorriqueñas— ofreció un espectáculo de casi tres horas en el que repasó lo mejor de su repertorio ante un público entregado de principio a fin.

La noche arrancó hacia las 8:15 con Danny Towers como telonero, preparando el ambiente para que, a las 9 en punto, el escenario se oscureciera y los gritos se apoderaran del lugar. La primera canción fue Invencible, un título que pareció anticipar el estado en el que Carrión se mantuvo durante toda la presentación. Le siguió Ohtani y, tras ese arranque poderoso, saludó al público con sencillez: “Bogotá, buenas noches. Gracias por recibir hoy a este humilde servidor. Estoy muy contento de compartir con todos ustedes”.

Desde ese momento, la conexión fue absoluta. El público no solo cantó los éxitos más recientes de Eladio Carrión, sino también los temas más antiguos, demostrando que muchos llevan años siguiéndolo. Canciones como Coco Chanel, Me gustas natural, Hola cómo vas, Kemba Walker, Romeo y Julieta, Thunder y Lighting, H.I.M, Paz mental —una de sus favoritas, según confesó— y Fumeteo encendieron la tarima una y otra vez.

“Bogotá, ustedes son increíbles. No los merezco, de verdad”, dijo en repetidas ocasiones, sorprendido por la energía inagotable del público.

Concierto de Eladio Carrión en Bogotá: invitados y despedida

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de Danny Towers nuevamente en el escenario para interpretar Crush, seguida por la inesperada llegada del panameño Sech, quien desató el perreo con 911 y Sigues con él. Posteriormente, Carrión retomó el control con Mosh Pit Muzik y cerró su presentación cerca de las 11:30 p. m. con su éxito Mbappé, en medio de fuegos, humo y pirotecnia.

Antes de decirle “hasta luego” a su gente, el artista de 30 años protagonizó varios gestos que reflejaron la cercanía que tiene con los fanáticos: regaló su gorra, sus tenis y besó una camiseta de la selección Colombia que alguien le lanzó desde la multitud. “Espero regresar todos los años que Dios me lo permita”, concluyó, dejando claro que la cita con el público bogotano fue más que un simple concierto.

Eladio Carrión se entregó de principio a fin, y Bogotá respondió con la misma intensidad. Así, su debut en el Movistar Arena fue una clara muestra de por qué su público lo llama ‘Don Kbrn’.