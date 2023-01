Boletas de Coachella 2023: ¿cuánto cuesta ir al festival?

Coachella, una de las mayores fiestas de la música del mundo, se celebrará este año los fines de semana del 14 al 16 de Abril y del 21 al 23 del mismo mes. Foto: Agencia AFP

Después de ser suspendido debido a la pandemia, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley está de regreso. Este año, Frank Ocean, Bad Bunny y Blackpink encabezarán el multitudinario evento, que regresa a Indio, California, en dos fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril.

El Coachella 2023 es uno de los festivales de música independiente más importantes del mundo, en el que también se mezclan otras artes escénicas y la moda. La cartelera diaria contará con artistas como Rosalía, Gorillaz, Kid Laroi, The Chemical Brothers y Becky G, y según Coachella.com quienes sean asistentes registrados recibirán acceso anticipado para comprar boletos el miércoles 11 de enero.

Boletería de Coachella 2023

En cuanto a las boletas, el evento cuenta con categorías como entrada de admisión general por niveles, admisión general con transporte y boletas para acampar en automóvil. Los pases de admisión general se dividen en tres niveles:

Primer nivel: $499 US ($2′361.452 COP) + gastos de gestión

Segundo nivel: $549 US ($2′598.071 COP) + gastos de gestión

Tercer nivel: $599 US ($2′834.689 COP) + gastos de gestión

Dentro de las categorías también se cuenta con la posibilidad de comprar una entrada general con pases de transporte de $599 US para el nivel uno ($2′834.689 COP) y $649 US para el nivel dos ($3′071.308 COP). Así mismo, los boletos VIP cuestan $1,069 US para el nivel uno ($5′058.903 COP) y $1,269 US para el nivel dos ($6′005.377 COP).

Además, los boletos para acampar en automóvil tienen un precio regular de $149 US ($705.123 COP), $375 US ($1′774.638 COP) para acampar en automóvil “preferido” y $149 US ($705.123 COP) para acampar en tiendas de campaña; siendo la entrada más costosa el Safari Camping incluyendo estadía en el parque y la entrada a todos los días del festival. Este tiquete tiene un precio de 9,000 US, un equivalente a 43 millones de pesos.

Para obtener acceso temprano a las entradas se recomienda visitar la página del evento Coachella.com y registrarse, debido a que cada año sólo hay una cantidad limitada de pases disponibles para cada fin de semana, así como también reservar con anticipación sus tiquetes de avión, transporte y lugar de alojamiento ya que el precio de estos varía dependiendo del lugar en el que se encuentre.

‘Line up’ de Coachella 2023 por días

Viernes 14 y 21 de abril

Bad Bunny

Gorillaz

Burna Boy

The Chemical Brothers

Kaytranada

Blondie

Becky G

Metro Boomin

FKJ

Pusha T

Towe Nwigwe

Wet Let

SG Lewis

Yves Tumor

The Garden

TESTPILOT

MUNA

Maceo Plex

Two Friends

YUNGBLUD

Jamie Jones

Ashnikko

Malaa

TV Girl

Whyte Fang

Doechii

BENEE

Idris Elba

Magdalena Bay

Vintage Culture

Dombresk

DannyLux

Nora En Pure

Overmono

Uncle Waffles

PAWSA

Domi & JD Beck

Soul Glo

Lava La Rue

Sleaford Mods

The Comet Is Coming

Oliver Koletzki

Kyle Watson

The Murder Capital

Chris Stussy

Jupiter & Okwess

Lewis OfMan

Julet Mendoza

Desert Cahuilla Bird Singers

Téo?

Mochakk

Gabriels

Saba

Dennis Cruz

Sábados 15 y 22 de abril:

BLACKPINK

ROSALÍA

Erc Prydz presents HOLO

boygenius

$uicideboy$

The Kid LAROI

Charli XCX

Labrinth

Underworld

Diljit Dosanjh

Eladio Carrion

Remi Wolf

Chromeo

Tale of Us

Yung LEan

Mura Masa

Sofi Tukker

Yaeji

070 Shake

Marc Rebillet

Hiatus Kaiyote

Dinner Party

Los Fabulosos Cadillacs

Elderbrook

Kenny Beats

Flo Milli

Keinemusik

Snail Mail

Rebelution

Hot Since 82

EARTHGANG

UMI

Shenseea

The Breedeers

Monolink

Ethel Cain

Bakar

Donovan’s Yard

The Linda Lindas

Sunset Rollercoaster

NIA Archives

DJ Tennis

Carlita

AG Club

Mathame

BRATTY

Horsegirl

Colyn

Chloé Caillet

Scowl

Francis Mercier

Jan Blomqvist

DRAMA

WhoMadeWho

Destroy Boys

Elyanna

Domingos: 16 de abril y 23 de abril

Frank Ocean

Björk

Kali Uchis

Porter Robinson

Fisher + Chris Lake

A Boogie

Dominic Fike

Jai Paul

Jackson Wang

Latto

The Blaze

Willow

GloRilla

Jai Wolf

Boris Brejcha

2manydjs

Christine and the Queens

Rae Sremmurd

Weyes Blood

Alex G

DPR LIVE + DPR IAN

Stick Figure

Adam Beyer

Big Wild

MK

Cannons

Romy

Fordo

Fousheé

Joy Crookes

TSHA

El Michels Affair

Paris Texas

LP Giobbi

Momma

Ali Sethi

Minus the Ligh

Los Bitchos

Conexión Divina

Airrica

Noname

Sasha John Digweed

Sudan Archives

Knocked Loose

Camelphat

IDKSasha Alex Sloan

Mareux

1999.ODDS

Pi’erre Bourne

Cassian

Hasta el momento el evento no ha confirmado horarios disponibles ni si esta edición será transmitida vía streaming.