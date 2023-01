Video | “Esto no es un juego”: Luisa Fernanda W casi se quema con pólvora

Luisa Fernanda W durante sus vacaciones casi sufre un grave accidente por causa de la pólvora. Foto: Instagram @luisafernandaw

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W está de vacaciones con su familia y amigos con los que ha recorrido varias partes de Colombia, como lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, donde también cuenta los sucesos que transcurren en su vida personal, mientras disfruta con su esposo, Pipe Bueno, y sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Sin embargo, a pesar de que Luisa Fernanda W ha pasado momentos alegres durante estos días de descanso, este fin de semana vivió segundos de angustia después de que un cohete de pólvora cayera cerca de donde se encontraba disfrutando con algunos de sus amigos.

Las imágenes muestran el momento justo cuando la pólvora explota justo a su lado y cómo ella se cubre y corre como forma de protección. En su publicación también aprovechó para dejar un mensaje sobre el uso de la pólvora y para informar a sus seguidores que estaba bien.

¿Qué fue lo que pasó?

Luisa Fernanda W contó en sus historias de Instagram los detalles de lo que pasó antes de que la pólvora cayera cerca de donde estaba y aprovechó para dar un mensaje de consciencia sobre el uso de este tipo de elementos.

“Cómo pasó lo de la pólvora, pues que gracias a Dios no fue nada grave, que al chico del frente ni a él ni a mí nos pasó absolutamente nada, porque la chispa rebotó en una baranda”, contó la creadora de contenido.

Según reveló Luisa, todo sucedió durante un festival de música electrónica: “Nosotros estábamos en una fiesta de electrónica, relajados, y en la parte del frente había unos yates parqueados y en uno de esos yates había una persona tirando pólvora irresponsablemente”.

Y también añadió un mensaje para aquellos que tiran pólvora indiscriminadamente: “Yo digo que si una persona va a manipular ese tipo de explosivos, pues que sea una persona profesional que lo sepa hacer, porque hay gente de definitivamente que usa la pólvora muy irresponsablemente”.

Finalmente, agregó un llamado para sus seguidores: “hacerles una invitación a que sepamos que la pólvora no es un juego y que no uno no la anda tirando por ahí como porque sí y que es delicado. La pólvora es delicada y nosotros somos demasiado de buenas porque sí, menos mal no nos tocó ni un poquito”.

Luisa Fernanda W también añadió que daba ese mensaje y el consejo a sus seguidores con amor y cariño. “El que quiera tomar mi mensaje con cariño, bien, el que no, me vale un carajo”, y afirmó que aunque está de vacaciones, por el momento se encuentra en su casa en Medellín, mientras alistan maletas de nuevo para salir de viaje otra vez.