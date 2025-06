Boletas para Guns N’ Roses en Medellín y Bogotá: precios oficiales y fechas de venta

Axl Rose y Slash, figuras de Guns N' Roses, estarán de regreso a Colombia en este 2025. Foto: AFP - ALEJANDRO MELENDEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Guns N’ Roses confirmó su regreso a Colombia hace pocos días, noticia que desató la emoción de miles de fanáticos. La banda de rock, liderada por su vocalista Axl Rose, volverá al país tras su última presentación en 2022 en Bogotá. Esta vez, la gira llega con su alineación clásica y dos fechas confirmadas: el 7 de octubre en Bogotá y el 11 de octubre en Medellín.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Fechas de venta y precio de las boletas para Guns N’ Roses en Medellín y Bogotá

Los precios de las boletas para los conciertos de Guns N’ Roses en Colombia ya fueron revelados y varían según la ciudad, la ubicación dentro del recinto y la etapa de venta. En Bogotá, el concierto será en el nuevo Vive Claro Music Center, mientras que en Medellín la cita será en el estadio Atanasio Girardot.

Las entradas para ver en vivo a Axl, Slash y Duff McKagan, estarán disponibles en la página web de Ticketmaster con tres etapas de venta para ambas ciudades:

Etapa fans: desde el 9 de junio

Preventa Claro y Falabella: desde el 10 de junio

Venta general: desde el 12 de junio

Boletas para Guns N’ Roses en Bogotá:

PIT: $1.202.000

102, 104, 108 / 101-103 menores: $841.000

VIP: $637.000

109-116: $721.000

129-132: $480.000

125-128: $420.000

117, 119, 118, 120-124: $360.000

Preferencial: $240.000

Boletas para Guns N’ Roses en Medellín:

PIT: $1.202.000

Occidental Oro Alta: $1.141.000

Occidental Plata Alta: $1.081.000

Occidental Alta: $901.000

VIP: $721.000

Occidental Baja: $661.000

Oriental Alta: $480.000

Oriental Baja: $360.000

Preferencial: $324.000

Norte Alta: $240.000

Norte Baja: $180.000

Última vez que Guns N’ Roses vino a Colombia

La última visita de Guns N’ Roses a Colombia fue el 11 de octubre de 2022, cuando la banda volvió a pisar el estadio El Campín de Bogotá tras tres décadas de ausencia en ese escenario. El show hizo parte de su gira “South American Tour”, en la que recorrieron varios países del continente con su formación clásica: Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Fue un concierto cargado de nostalgia y potencia rockera, con un repertorio que incluyó éxitos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine y November Rain, que estremecieron a los miles de asistentes. Aquel regreso marcó un hito, pues la banda no se presentaba en ese estadio desde su legendaria visita en 1992.

Aunque Slash estuvo en Bogotá en enero de 2024 con su proyecto en solitario, no fue sino hasta ahora, en 2025, que Guns N’ Roses confirma su regreso como banda completa a suelo colombiano.